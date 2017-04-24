Россиянки могут войти в Мировую группу Кубка федерации

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев сообщил, что женская сборная России попадет в Мировую группу Кубка федерации, если состав участников будет расширен до 16 команд.

В минувшие выходные сборная России уступила Бельгии со счетом 2-3 и не сумела отобраться в число участников Мировой группы на следующий сезон.

- Во Вьетнаме будет обсуждаться вопрос расширения состава команд. Если расширят до 16 команд, то мы точно там будем, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Мы должны были однозначно выигрывать, - сказал собеседник агентства. - Объективный фактор - мы вышли на грунт намного позже команды соперника, наши практически играли с листа. Но все равно должны были выигрывать, остальное - тактические ошибки, связанные с вариантами, которые не были использованы. Итог - проиграли из-за собственных ошибок.