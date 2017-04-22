Павлюченкова проиграла Мертенс во второй игре плей-офф Кубка федерации

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла бельгийке Элисе Мертенс со счетом 4:6, 0:6 во второй игре матча Кубка федерации за право выступать в Мировой группе в следующем сезоне. Счет в противостоянии стал равным – 1:1.
Кубок федерации
Плей-офф
Россия – Бельгия – 1:1
ПАВЛЮЧЕНКОВА – Мертенс – 4:6, 0:6
Голландия – Словакия – 1:1
Шрамкова – Бертенс – 1:6, 3:6
Германия – Украина – 2:0
Кербер – Цуренко – 6:1, 6:4
Долго наблюдал за идиотами на эт
тут бабло не платят, недавно турнир взяла, там отвалили))
19:49
Анастасия Волочкова
Ожесточеннейшее сопротивление оказала Павлюченкова.Молодец!
19:16
bvp
Бездарно.
18:50
Братчанин
Павлюченкова - это убожество в теннисе....
18:00
gayduk
Толстуха Павлюченкова забыла, что она по рейтингу в первой 20 и стыдно проигрывать любителям?
17:58
Джон....Сильвер
Бесит эта Павлюченкова. За сборную вообще не старается пахать! Лучше бы ту же Касаткину поставили!
17:53