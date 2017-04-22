Павлюченкова проиграла Мертенс во второй игре плей-офф Кубка федерации

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла бельгийке Элисе Мертенс со счетом 4:6, 0:6 во второй игре матча Кубка федерации за право выступать в Мировой группе в следующем сезоне. Счет в противостоянии стал равным – 1:1.

Кубок федерации

Плей-офф

Россия – Бельгия – 1:1

ПАВЛЮЧЕНКОВА – Мертенс – 4:6, 0:6

Голландия – Словакия – 1:1

Шрамкова – Бертенс – 1:6, 3:6

Германия – Украина – 2:0

Кербер – Цуренко – 6:1, 6:4