17:42 | ТЕННИС — Кубок федерации

Павлюченкова проиграла Мертенс во второй игре плей-офф Кубка федерации

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Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла бельгийке Элисе Мертенс со счетом 4:6, 0:6 во второй игре матча Кубка федерации за право выступать в Мировой группе в следующем сезоне. Счет в противостоянии стал равным – 1:1.

Кубок федерации

Плей-офф

Россия – Бельгия – 1:1

ПАВЛЮЧЕНКОВА – Мертенс – 4:6, 0:6

Голландия – Словакия – 1:1

Шрамкова – Бертенс – 1:6, 3:6

Германия – Украина – 2:0

Кербер – Цуренко – 6:1, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/federation/2017/16/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

тут бабло не платят, недавно турнир взяла, там отвалили))

19:49

Анастасия Волочкова

Ожесточеннейшее сопротивление оказала Павлюченкова.Молодец!

19:16

bvp

Бездарно.

18:50

Братчанин

Павлюченкова - это убожество в теннисе....

18:00

gayduk

Толстуха Павлюченкова забыла, что она по рейтингу в первой 20 и стыдно проигрывать любителям?

17:58

Джон....Сильвер

Бесит эта Павлюченкова. За сборную вообще не старается пахать! Лучше бы ту же Касаткину поставили!

17:53