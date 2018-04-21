Халеп победила Голубич в первом матче плей-офф Мировой группы

Румынка Симона Халеп обыграла швейцарку Викторию Голубич в первом матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:1. В следующем матче сыграют Ирина-Камелия Бегу и Тимеа Бачински.

В другом противостоянии белоруска Александра Соснович одержала победу над словачкой Яной Чепеловой. Второй матч между собой проведут Арина Соболенко и Виктория Кузьмова.

Кубок Федерации

Мировая группа

Плей-офф

Одиночный разряд

Плей-офф

Румыния – Швейцария

Симона Халеп – Виктория Голубич – 6:3, 1:6, 6:1

Белоруссия – Словакия

Александра Соснович – Яна Чепелова – 7:6 (8:6), 7:5