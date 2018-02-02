Анастасия Потапова: "Вызов в сборную на матч Кубка федерации стал полнейшим сюрпризом"

Россиянка Анастасия Потапова в интервью "СЭ" призналась, что вызов в сборную России на матч Кубка федерации со Словакией стал для нее сюрпризом. 16-летняя россиянка с нетерпением ждет матча, который пройдет в Братиславе 10 и 11 февраля.

- У вас ожидается дебют в сборной России.

- Я, конечно, в предвкушении этого матча. Для меня это будет в первый раз, и я его очень жду.

- Это будет для вас дебют во взрослой сборной, но вы много играли за команду по юниорам. Можете поделиться впечатлениями от выступления в подобных турнирах? Все-таки теннис больше индивидуальный вид спорта.

- Это разные вещи. Кроме тебя в команде есть три девочки, они всегда поддерживают тебя, и ты готова поддержать их. И это несравнимо с личными турнирами.

- Участие в матче обсуждали с вами заранее или это стало для вас неожиданностью?

- Полнейшим сюрпризом. Мне всего 16 лет. Игроков в России очень много, а выбор пал на меня, я, конечно, приятно, но удивилась. Это очень здорово. Буду стараться. (Мария НИКУЛАШКИНА)

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