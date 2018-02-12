00:39 | Теннис — Кубок федерации

Анастасия Потапова: "Сборная России переживает смену поколений и находится в непростой ситуации"


Анастасия Потапова считает, что ее сопернице Виктории Кужмовой немного повезло в матче Мировой группы II Кубка федерации (3:6, 6:3, 6:4). Благодаря этому успеху Словакия выиграла у России 3-1 и получила право на игру плей-офф за выход в первую Мировую группу.

– Я выложилась без остатка, но она играла на очень высоком уровне. Кроме того, ей часто везло, – цитирует официальный сайт Кубка Федерации Потапову. – В начале второго сета она отыграла пять брейк-пойнтов, постоянно попадая в линии.

Сейчас в сборной России происходит смена поколений, именно в данный момент сложилась не самая хорошая ситуация, но мы будем бороться за то, чтобы вновь начать побеждать.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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