Шамиль Тарпищев: "Медведев, Хачанов и Рублев имеют возможность войти в двадцатку сильнейших"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что любой из тройки молодых россиян – Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев – имеет шанс успешно проявить в этом сезоне. Отметим, что все трое входят в топ-55 мирового рейтинга. Медведев и Рублев завоевали по одному титулу ATP, а Хачанов – два.

– Я думаю, что из тройки Медведев, Хачанов и Рублев любой может выстрелить в этом сезоне. Конечно, ближе к первой двадцатке мирового рейтинга стоят Рублев и Хачанов, а Медведев пока еще не добрал тех физических кондиций, которые должны быть, он очень здорово играет, но нет стабильности, – цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – Хачанов и Рублев, исходя из уровня игры, который демонстрируют на старте сезона, способны оказаться в первой двадцатке уже в этом году. По своему потенциалу со временем все трое должны быть в двадцатке.