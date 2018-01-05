Юсков стал чемпионом Европы на дистанции 1500 метров

Россиянин Денис Юсков завоевал золото на чемпионате Европы в Коломне на дистанции 1500 метров. Спортсмен показал результат - 1 минута 44,53 секунды.

Еще один представитель России Сергей Грязцов занял пятое место (1.46,72), Даниил Синицын - 11-е (1.49,42).

Серебро завоевал голландец Томас Крол (1.45,20), бронзу – другой представитель Голландии Кун Вервей (34,85).

Коломна (Россия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Мужчины

1 500 м

1. ЮСКОВ (Россия) - 1.44,53

2. Крол (Голландия) - 1.45,20

3. Верфей (Голландия) - 1.46,40

4. Боскер (Голландия) - 1.46,50

5. ГРЯЗЦОВ (Россия) - 1.46,72

6. Тумолеро (Италия) - 1.47,59

11. СИНИЦЫН (Россия) - 1.49,42