19:35 5 января | КОНЬКИ

Юсков стал чемпионом Европы на дистанции 1500 метров

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Россиянин Денис Юсков завоевал золото на чемпионате Европы в Коломне на дистанции 1500 метров. Спортсмен показал результат - 1 минута 44,53 секунды.

Еще один представитель России Сергей Грязцов занял пятое место (1.46,72), Даниил Синицын - 11-е (1.49,42).

Серебро завоевал голландец Томас Крол (1.45,20), бронзу – другой представитель Голландии Кун Вервей (34,85).

Коломна (Россия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Мужчины

1 500 м

1. ЮСКОВ (Россия) - 1.44,53

2. Крол (Голландия) - 1.45,20

3. Верфей (Голландия) - 1.46,40

4. Боскер (Голландия) - 1.46,50

5. ГРЯЗЦОВ (Россия) - 1.46,72

6. Тумолеро (Италия) - 1.47,59

11. СИНИЦЫН (Россия) - 1.49,42

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КОММЕНТАРИИ (6)
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staerswimmer23

А ты голштинец голову в эту трещину засунь, умнее не станешь, зато своё место увидешь!

21:44 5 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Не быть Юскову на ОИ. Зря палится побеждая травокуров, кому на ОИ нужны конкуренты. Значицо его в чем-нибудь обвинят всякие наймиты педофилы мухларены.

20:06 5 января

БэнД

staerswimmer23 Красавец! Длинна шага просто потрясающая!-----------------------У шага - длина, а длинна может быть трещина у кобылы под хвостом, например ))

20:00 5 января

shpasic

Крол плыл кролем?

19:52 5 января

rusfed 2.0

Разгон подтянет - космос будет

19:52 5 января

staerswimmer23

Красавец! Длинна шага просто потрясающая!

19:44 5 января