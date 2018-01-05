Юсков стал чемпионом Европы на дистанции 1500 метров

Россиянин Денис Юсков завоевал золото на чемпионате Европы в Коломне на дистанции 1500 метров. Спортсмен показал результат - 1 минута 44,53 секунды.
Еще один представитель России Сергей Грязцов занял пятое место (1.46,72), Даниил Синицын - 11-е (1.49,42).
Серебро завоевал голландец Томас Крол (1.45,20), бронзу – другой представитель Голландии Кун Вервей (34,85).
Коломна (Россия)
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Мужчины
1 500 м
1. ЮСКОВ (Россия) - 1.44,53
2. Крол (Голландия) - 1.45,20
3. Верфей (Голландия) - 1.46,40
4. Боскер (Голландия) - 1.46,50
5. ГРЯЗЦОВ (Россия) - 1.46,72
6. Тумолеро (Италия) - 1.47,59
11. СИНИЦЫН (Россия) - 1.49,42
staerswimmer23
А ты голштинец голову в эту трещину засунь, умнее не станешь, зато своё место увидешь!
21:44 5 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Не быть Юскову на ОИ. Зря палится побеждая травокуров, кому на ОИ нужны конкуренты. Значицо его в чем-нибудь обвинят всякие наймиты педофилы мухларены.
20:06 5 января
БэнД
staerswimmer23 Красавец! Длинна шага просто потрясающая!-----------------------У шага - длина, а длинна может быть трещина у кобылы под хвостом, например ))
20:00 5 января
shpasic
Крол плыл кролем?
19:52 5 января
rusfed 2.0
Разгон подтянет - космос будет
19:52 5 января
staerswimmer23
Красавец! Длинна шага просто потрясающая!
19:44 5 января