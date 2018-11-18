Воронина стала второй на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в Обихиро

Российская конькобежка Наталья Воронина стала второй на этапе Кубка мира в японском Обихиро на дистанции 3000 метров с результатом 4.05,023. Она уступила только голландке Эсме Виссер (4.04,607).
Обихиро (Япония)
Кубок мира
Женщины
3 000 м
1. Эсме Виссер (Голландия) – 4.04,607
2. Наталья Воронина (Россия) – 4.05,023
3. Мартина Сабликова (Чехия) – 4.05,235
4. Ивана Блонден (Канада) – 4.05,702
5. Марина Зуева (Белоруссия) – 4.05,970
6. Ирен Вюст (Голландия) – 4.06,138…
14. Евгения Лаленкова (Россия) – 4.11.129
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