Воронина стала второй на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в Обихиро

Российская конькобежка Наталья Воронина стала второй на этапе Кубка мира в японском Обихиро на дистанции 3000 метров с результатом 4.05,023. Она уступила только голландке Эсме Виссер (4.04,607).

Обихиро (Япония)

Кубок мира

Женщины

3 000 м

1. Эсме Виссер (Голландия) – 4.04,607

2. Наталья Воронина (Россия) – 4.05,023

3. Мартина Сабликова (Чехия) – 4.05,235

4. Ивана Блонден (Канада) – 4.05,702

5. Марина Зуева (Белоруссия) – 4.05,970

6. Ирен Вюст (Голландия) – 4.06,138…

14. Евгения Лаленкова (Россия) – 4.11.129