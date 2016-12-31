Кулижников пропустит чемпионат Европы в Херенвене

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринте россиянин Павел Кулижников не выступит на чемпионате Европы в Херенвене. Спортсмен сосредоточится на подготовке к чемпионату мира. Об этом сообщил тренер россиян Дмитрий Дорофеев. Чемпионат Европы пройдет с 6 по 8 января, чемпионат мира - в Южной Корее с 9 по 12 февраля.

"Он не успел восстановиться от травмы и достойно подготовиться к чемпионату Европы. Павел в Херенвене не побежит, и вся дальнейшая подготовка будет строиться в фокусе на чемпионат мира по отдельным дистанциям", – цитирует "Р-Спорт" Дорофеева.