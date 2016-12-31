14:30 | КОНЬКИ

Кулижников пропустит чемпионат Европы в Херенвене

0
0
0
1

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринте россиянин Павел Кулижников не выступит на чемпионате Европы в Херенвене. Спортсмен сосредоточится на подготовке к чемпионату мира. Об этом сообщил тренер россиян Дмитрий Дорофеев. Чемпионат Европы пройдет с 6 по 8 января, чемпионат мира - в Южной Корее с 9 по 12 февраля.

"Он не успел восстановиться от травмы и достойно подготовиться к чемпионату Европы. Павел в Херенвене не побежит, и вся дальнейшая подготовка будет строиться в фокусе на чемпионат мира по отдельным дистанциям", – цитирует "Р-Спорт" Дорофеева.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20161231/1114457707.html

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

outz

ШО, ОПЯТЬ??? Опять вовремя не вывели веСЧества из организЬма???

15:12

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ