Кулижников пропустит чемпионат Европы в Херенвене

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринте россиянин Павел Кулижников не выступит на чемпионате Европы в Херенвене. Спортсмен сосредоточится на подготовке к чемпионату мира. Об этом сообщил тренер россиян Дмитрий Дорофеев. Чемпионат Европы пройдет с 6 по 8 января, чемпионат мира - в Южной Корее с 9 по 12 февраля.
"Он не успел восстановиться от травмы и достойно подготовиться к чемпионату Европы. Павел в Херенвене не побежит, и вся дальнейшая подготовка будет строиться в фокусе на чемпионат мира по отдельным дистанциям", – цитирует "Р-Спорт" Дорофеева.
outz
Don, Ухаха, насмешил)) Не дождётесь)
21:56 31 декабря 2016
Don
outz, не переживай, тебя уже к 2018 г. не будет))))
21:50 31 декабря 2016
outz
Когда в 2018 году всю сборную не допустят до Игр - всем поголовно отстегнут компенсации, вот что мне интересно? Если нет, то это косяк, ибо чем они хуже Исинбаевой, а если да - тем более косяк, т.к. получится, что государство сорит деньгами в условиях дефицита гос.бюджета.
21:30 31 декабря 2016
outz
А у нас вместо этого мирятся с тем, что легкоатлетов не допустили до ОИ, но платят им из бюджета (!!!) компенсации за неучастие (!!!). Это ли не признание государством своей беспомощности - залезть в карман остальному населению, чтобы извиниться перед несколькими пострадавшими за то, что само государство или неспособно доказать свою невиновность, или действительно нечисто на руку? Тьфу, какая мерзость. Зато мы тираристов в Сирии мочим. Замочите лучше Макларена, если он неправ, или признайте, что вы ни черта не можете.
21:22 31 декабря 2016
outz
KhSL outz Какие же вы, де.илы, предсказуемые... ============== Так а что ещё остаётся? Спорт, особенно циклические виды, в последнее время неинтересен от слова совсем. Остаётся только зубоскалить, благо такие, как вы, ведётесь и реагируете.. Какой смысл за кого-то переживать, если завтра ему поцарапают пробирку и отберут награды? Непонятна позиция нашего Великого и Всемогущего Вождя: если все обвинения в масштабных допинговых преступлениях - ложь, так скажи об этом миру во всеуслышание с самой высокой трибуны, бойкотируй международные соревнования в знак протеста, судись, если ты на самом деле что-то можешь на международной арене. Иначе смысл спускать бюджетные миллиарды на спорт? А если всё правда, так проведи показательную порку, посади в тюрьму десяток виновных, отстрани от работы ещё полсотни, реформируй наиболее "отличившиеся" нац.федерации, и скажи МОку и ВАДе: да, ребята, ваши обвинения обоснованы, но мы во всём разобрались, давайте закроем тему. Нет, все молчат, только Фроммайхарт Леоньтевич что-то мямлит в ответ на очередное "отстранение по подозрению", в итоге нас макают мордой в грязь, а мы улыбаемся. Таким, как ты, это, видимо, нравится.
21:14 31 декабря 2016
KhSL
outz Какие же вы, де.илы, предсказуемые...
19:36 31 декабря 2016
outz
ШО, ОПЯТЬ??? Опять вовремя не вывели веСЧества из организЬма???
15:12 31 декабря 2016