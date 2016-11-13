Крамер выиграл забег на 1500 м в Харбине, Юсков занял второе место

Голландец Свен Крамер выиграл забег на 1500 метров на Кубке мира в китайском Харбине. Россиянин Денис Юсков занял второе место. Третьим стал бельгиец Барт Свингс.
Сергей Трофимов показал 11-й результат, Сергей Грязцов стал 13-м в итоговом протоколе.
Харбин (Китай)
Кубок мира
Мужчины 1500 м
1. Крамер (Голландия) - 1,46,79
2. ЮСКОВ (Россия) - 1.47,46
3. Б. Свингс (Бельгия) - 1.47,54
4. Руст (Голландия) - 1.47,92
5. Мантия (США) - 1.48,14
6. Де Этр (Канада) - 1.48,24
11. ТРОФИМОВ (Россия) - 1.48,75
13. ГРЯЗЦОВ (Россия) - 1.49,37