Крамер выиграл забег на 1500 м в Харбине, Юсков занял второе место

Голландец Свен Крамер выиграл забег на 1500 метров на Кубке мира в китайском Харбине. Россиянин Денис Юсков занял второе место. Третьим стал бельгиец Барт Свингс.

Сергей Трофимов показал 11-й результат, Сергей Грязцов стал 13-м в итоговом протоколе.

Харбин (Китай)

Кубок мира

Мужчины 1500 м

1. Крамер (Голландия) - 1,46,79

2. ЮСКОВ (Россия) - 1.47,46

3. Б. Свингс (Бельгия) - 1.47,54

4. Руст (Голландия) - 1.47,92

5. Мантия (США) - 1.48,14

6. Де Этр (Канада) - 1.48,24

11. ТРОФИМОВ (Россия) - 1.48,75

13. ГРЯЗЦОВ (Россия) - 1.49,37