Алексей Кравцов: "Проведение крупных соревнований в России маловероятно"

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что проведение крупных соревнований на территории России в ближайшее время маловероятно. Ранее ВАДА рекомендовало международным организациям не проводить в России крупных состязаний из-за ситуации с допингом. РУСАДА было лишено лицензии ВАДА и по-прежнему не восстановлено.

- Проведение крупных соревнований в ближайшее время маловероятно. Возможно, это будут Кубки мира, если нам удастся их получить, - цитирует ТАСС Кравцова. - До тех пор пока не будет восстановлен статус РУСАДА, ВАДА рекомендовало международным федерациям делать все возможное, чтобы не проводить международные соревнования в России. Мы их можем принять только при условии, что никто не будет на них претендовать. Но, как показывает практика, обычно бывает конкуренция в две-три страны.