21:24 22 декабря | КОНЬКИ

Алексей Кравцов: "Будем обсуждать с ISU вопрос о компенсации потерь за перенос Кубка мира"

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Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что организация постарается получить компенсацию за подготовку к несостоявшемуся финалу Кубка мира-2017 от Международного союза конькобежцев (ISU). Сегодня стало известно, что турнир будет перенесен из Челябинска по рекомендациям МОК. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи в немецкий Кенигзее.

- На стоп-листе стоят гостиницы, проведены предоплаты по ряду моментов, медали очень красивые отлили, - цитирует "Р-Спорт" Кравцова. - Для нас это крайне неприятное событие и тяжелое, как и для оргкомитета. Мы будем обсуждать вопрос о частичной компенсации потерь.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20161222/1114136221.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Andersen32

Не забудьте засунуть голову в песок, что бы макларену было удобно дать вам пинка.

23:56 22 декабря

kjrfen

Надо не частичной а полной да еше с компенсацией

23:27 22 декабря

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