Алексей Кравцов: "Будем обсуждать с ISU вопрос о компенсации потерь за перенос Кубка мира"

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что организация постарается получить компенсацию за подготовку к несостоявшемуся финалу Кубка мира-2017 от Международного союза конькобежцев (ISU). Сегодня стало известно, что турнир будет перенесен из Челябинска по рекомендациям МОК. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи в немецкий Кенигзее.

- На стоп-листе стоят гостиницы, проведены предоплаты по ряду моментов, медали очень красивые отлили, - цитирует "Р-Спорт" Кравцова. - Для нас это крайне неприятное событие и тяжелое, как и для оргкомитета. Мы будем обсуждать вопрос о частичной компенсации потерь.