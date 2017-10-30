Заседание комиссии МОК по делам российских лыжников длится более 8 часов

Решающее заседание комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда с участием отстраненных российских лыжников, проходящее в понедельник в Лозанне, длится уже более восьми часов, информирует "Р-Спорт".

Решение, возможно, не будет озвучено в понедельник.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) еще 23 декабря 2016 года по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена отстранила от соревнований участников Олимпийских игр в Сочи – Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

В мае Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что оставляет в силе отстранение российских лыжников от соревнований до 31 октября 2017 года.

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