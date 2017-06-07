Врач Йохауг: "Надеюсь, здравый смысл восторжествует и она выступит на Олимпиаде"

Бывший врач сборной Норвегии Фредрик Бендиксен отметил, что надеется на решение CAS в пользу лыжницы Терезы Йохауг. В понедельник в суде была рассмотрена апелляция FIS на решение о ее 13-месячной дисквалификации. Международная федерация просит увеличить ее срок до 16-20 месяцев, из-за чего норвежка не сможет выступить на Олимпиаде-2018.

- Сейчас идет профессиональный процесс, у нас должен получиться хороший диалог, - приводит VG слова Бендиксена. - Я сказал все, что хотел. Надеюсь, здравый смысл восторжествует и она выступит на Олимпиаде.

Напомним, в допинг-пробе Йохауг был найден клостебол. По словам спортсменки, препарат в ее организм попал через крем для губ, который она использовала по назначению Бендиксена.