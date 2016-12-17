14:31 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Норвежки заняли весь пьедестал в масс-старте на этапе в Ля-Клюзе

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Норвежка Хайди Венг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Ля-Клюзе. Второй и третьей к финишу пришли ее соотечественницы Марит Бьорген и Ингвилд Остберг. Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова, занявшая 11-е место.

Ля-Клюз (Франция)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт, 10 км (С)

1. Х. Венг (Норвегия) - 23.45,5

2. Бьорген (Норвегия) - отставание 2,1

3. Остберг (Норвегия) - 2,9

4. Ст. Нильссон (Швеция) - 3,5

5. Хага (Норвегия) - 34,4

6. Штадлобер (Австрия) - 34,9...

11. СЕДОВА (Россия) - 55,0...

19. ЧЕКАЛЕВА (Россия) - 1.25,1...

21. КАЛСИНА (Россия) - 1.29,3...

24. БЕЛОРУКОВА (Россия) - 1.38,2...

28. ЖАМБАЛОВА (Россия) - 1.54,6...

34. СОБОЛЕВА (Россия) - 2.03,1...

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КОММЕНТАРИИ (4)
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KhSL

Тереза накрасила губы и убежала так далеко, что и не видать... Эти норвежки поскромнее, умылись и прополоскали горло, по привычке...

15:20

Гаттузо зол!

Скажем астме нет! Формотерольщики опять пыхнули.

14:59

zyzx

Вот,что АСТМА животворящая делает!

14:50

Айртон

Молодцы!) Это ещё Терезы нет!))

14:47

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