Норвежки заняли весь пьедестал в масс-старте на этапе в Ля-Клюзе

Норвежка Хайди Венг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Ля-Клюзе. Второй и третьей к финишу пришли ее соотечественницы Марит Бьорген и Ингвилд Остберг. Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова, занявшая 11-е место.
Ля-Клюз (Франция)
Кубок мира
Женщины
Масс-старт, 10 км (С)
1. Х. Венг (Норвегия) - 23.45,5
2. Бьорген (Норвегия) - отставание 2,1
3. Остберг (Норвегия) - 2,9
4. Ст. Нильссон (Швеция) - 3,5
5. Хага (Норвегия) - 34,4
6. Штадлобер (Австрия) - 34,9...
11. СЕДОВА (Россия) - 55,0...
19. ЧЕКАЛЕВА (Россия) - 1.25,1...
21. КАЛСИНА (Россия) - 1.29,3...
24. БЕЛОРУКОВА (Россия) - 1.38,2...
28. ЖАМБАЛОВА (Россия) - 1.54,6...
34. СОБОЛЕВА (Россия) - 2.03,1...
KhSL
Тереза накрасила губы и убежала так далеко, что и не видать... Эти норвежки поскромнее, умылись и прополоскали горло, по привычке...
15:20 17 декабря
Гаттузо зол!
Скажем астме нет! Формотерольщики опять пыхнули.
14:59 17 декабря
zyzx
Вот,что АСТМА животворящая делает!
14:50 17 декабря
Айртон
Молодцы!) Это ещё Терезы нет!))
14:47 17 декабря