Маркус Крамер: "Легков был и остается "чистым" спортсменом"

Тренер российского лыжника Сергея Устюгова Маркус Крамер уверен, что другой россиянин, Александр Легков, мог бы претендовать на место на пьедестале "Тур де Ски", если бы был допущен до соревнований. Спортсмен, так же как и Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова, не смог принять участия в этой многодневке в связи с отстранением на основании второй части доклада Ричарда Макларена.

– Устюгов почти в каждом интервью подчеркивал, что эта победа – для отстраненных от соревнований российских лыжников. Как вы думаете, кто-то из них тоже мог бы занять место на подиуме "Тур де Ски", если бы получил право выступать? – вопрос Крамеру.

– Конечно. Если бы за несколько дней до старта многодневки вы спросили меня, кто, судя по тренировкам, будет лучшим в российской команде, я бы сказал – это Александр Легков. Он был на подиуме на этапе Кубка мира в Ля-Клуза и находился в прекрасных кондициях. Для всех нас стало ударом, что ребята были вынуждены остаться дома. Поэтому Сергей и говорил об этом в интервью.

– У вас как у иностранного специалиста, который не работал в команде во время Олимпийских игр в Сочи, после этой истории с царапинами на пробирках не возникло сомнений в собственных учениках? Вы задавали им вопросы, пытались выяснить, что на самом деле происходило во время домашней Олимпиады?

– Разговоры о том, что у Легкова могут быть какие-то проблемы, шли в российской прессе уже давно. Но я знаю Алекса много лет и на сто процентов уверен, что он был и остается "чистым" спортсменом. Я же видел и знаю, как он тренируется, как относится к своему организму. Мне непонятно, как спортсмен может отвечать за то, что происходит с его допинг-пробой после того, как она была запечатана и сдана допинг-контролеру? Разве это справедливо и входит в зону ответственности атлета? (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью с Крамером