Максим Вылегжанин: "Вся эта ситуация очень злит"

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию шести российских лыжников - Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой - о снятии запрета на их допуск к соревнованиям. Временные ограничения на запрет участия в соревнованиях продлены до 31 октября.

Своей реакцией на эту новость с корреспондентом "СЭ" поделился чемпион мира, трехкратный призер Игр в Сочи Максим Вылегжанин.

- Конечно же, вся эта ситуация очень злит, - признался Вылегжанин. - Хотелось бы уже спокойно тренироваться, готовиться к сезону, точно зная, что он будет. Но, видимо, придется свыкнуться с мыслью, что до 31 октября мы на особом положении. При этом есть надежда, что мы получим допуск перед сезоном.

- 31 октября - это окончательная дата при любых раскладах? Или есть вариант, при котором вас продолжат держать в подвешенном состоянии и после ее?

- Вот тут сказать наверняка не могу ничего. Знаю лишь, что на суде Международная лыжная федерация (FIS) настаивала, чтобы разбирательства закончились до ноября, и к началу сезона все было понятно.

- Скорее всего, никакого решения по вам до сих пор нет из-за того, что перепроверку сочинских проб не закончила комиссия МОК. Слышали ли что-то от адвокатов по этому поводу?

- FIS действительно озадачен тем, что проверка МОК так затянулась. Но насколько я слышал, сейчас они сертифицируют лабораторию, в которой и будут проходить все эти перепроверки. А получение лицензий требует времени. Надеюсь, до 31 октября они все закончат.

- В каком настроении вы сейчас выходите на тренировки?

- Иногда проскальзывают нехорошие мысли, но, надеюсь, эта ситуация все-таки не помешает моей подготовки к сезону. Все-таки мысли о предстоящих Олимпийских играх в Пхенчане меня мотивируют. (Владимир ИВАНОВ)