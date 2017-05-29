CAS отклонил апелляции Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Ивановой

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию шести российских лыжников - Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой - о снятии запрета на их допуск к соревнованиям, информирует официальный сайт суда.
"CAS принял решение сохранить временную дисквалификацию до 31 октября 2017 года, - говорится в сообщении. - После этой даты дисквалификация будет снята и спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, если не будут найдены доказательства нарушений антидопинговых правил и их не признают виновными".
Все они были отстранены FIS из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи.
Основанием для наказания послужили данные доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.
Россияне подали апелляцию на решение FIS, но она была отклонена, после чего спортсмены обратились в CAS.
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Алексей Петухов
- Юлия Иванова (лыжи)
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
Revelator78
А может взаправду они Заряженные по сочам бегали? На пустом месте, такая упоротая по репутации организация как CAS, вряд ли будет воздержанием от конкретных решений заниматься. Ждем очередной сезон увлекательной лыжной Санта-Барбары.
18:43
mobile_actor
Все не так радужно. В решении CAS говорится, что при наличии фактов и обстоятельств FIS может продлить временную дисквалификацию и после октября. При этом лыжники могут опять подать апелляцию на такое решение FIS.
18:41
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Выход у них один -- фамилии сменить и в биатлонисты податься. ТАМ губершлёп быстренько сказку придумает, откуда в команде ""новые звёзды"" взялись....
18:29
mobile_actor
Не думаю, что CAS занимается спасением чьих бы то ни было лиц.
18:23
mobile_actor
Видимо, к октябрю комиссия МОК, проверяющая сочинские пробы, завершит свою работу.
18:22
rusfed 2.0
Всем нужно сохранить лицо
18:18
Пятачок Новодворской
По крайней мере, хоть крайний срок есть. Решение очень странное. Ждём мотивировочную часть.
18:16
marksan
На каком основании отклонены?
18:06
patras79
Так 5-ти или 6-ти?
18:03