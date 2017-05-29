CAS отклонил апелляции Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Ивановой

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию шести российских лыжников - Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой​ - о снятии запрета на их допуск к соревнованиям, информирует официальный сайт суда.

"CAS принял решение сохранить временную дисквалификацию до 31 октября 2017 года, - говорится в сообщении. - После этой даты дисквалификация будет снята и спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, если не будут найдены доказательства нарушений антидопинговых правил и их не признают виновными".

Все они были отстранены FIS из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

Основанием для наказания послужили данные доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

Россияне подали апелляцию на решение FIS, но она была отклонена, после чего спортсмены обратились в CAS.