Изабель Кнауте: "Если человек болен астмой, то должен лечиться"

Немецкий физиотерапевт сборной России Изабель Кнауте в интервью "СЭ" сообщила, что спокойно относится к норвежским астматикам. Недавно Мартин Йонсруд Сундбю​​ был дисквалифицирован за нарушения при использовании разрешенного лекарства от астмы в период с 13 декабря 2014 по 8 января 2015 года.

– Как вы относитесь к тому, что норвежские лыжники использовали противоастматические препараты, будучи здоровыми?

– Я не являюсь врачом и не понимаю разницы между использованием препаратов внутрь или через небулайзер, - ответила Кнауте. - Единственное, я знаю спортсменов, которые страдали от астмы и не использовали специальных препаратов. Им было действительно очень плохо. Поэтому считаю, что если человек действительно болен, он без вопросов должен эти препараты использовать. Как быть с их применением среди здоровых людей – пусть решают врачи, это не моя профессия.

– В вашей команде, куда входят призеры двух последних многодневок "Тур де Ски" Евгений Белов и Сергей Устюгов, вопрос норвежских астматиков как-то обсуждался?

– Когда мы узнали о дисквалификации Сундбю, конечно, поздравили Женю Белова со вторым местом на "Тур де Ски". Но все это было скорее в шутку, посмеялись и забыли.

– То есть никаких вопросов к Сундбю у вас нет?

– Я хорошо отношусь ко всем норвежским лыжникам. Я помню, два или три года назад на этапе Кубка мира в Куусамо было очень холодно. И видно было, что тому же Сундбю было очень сложно в таких условиях. За день до гонки он даже не пошел на трассу и разминался в зале на велостанке. Сильный кашель, плохое самочувствие – все это не просто так дается...

Норвежских астматиков вывели на чистую воду?