Допинговая комиссия Международной федерации лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции шести российских лыжников на временное отстранение. Ранее организация, основываясь на результатах доклада следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена, дисквалифицировала спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх-2014.

Позже Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что расследование в отношении шести отстраненных лыжников основано на повреждении пробирок с их допинг-пробами.

"После получения письменных объяснений от спортсменов, а также ответа от FIS допинговая комиссия приняла единогласное решение о поддержке временного отстранение российских лыжников Евгения Белова, Юлии Ивановой, Александра Легкова, Евгении Шаповаловой, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте FIS, - Мотивировочная часть будет направлена спортсменам в установленные сроки. Каждый из них не может принимать участие в любых международных турнирах".

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