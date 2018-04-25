Александр Легков: "Мультивитамины, витамин C и гомеопатия - список всех моих медикаментов"

Российский лыжник Александр Легков заявил, что в период с 2010 по 2015 год он сдал 156 допинг-проб, претензий к нему не было. В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты ряда российских участников Олимпиады-2014. В их число вошел и Легков, который также был пожизненно отстранен от участия в Играх. CAS снял с него пожизненную дисквалификацию и вернул награды. На домашней Олимпиаде Легков взял золото на 50 км и серебро в эстфете 4x10 км.

- В период с 2010 по 2015 год у меня было взято 156 допинг-проб, из них 130 с чем-то, сейчас я могу путаться, плюс-минус две-три, были взяты в Европе, - сказал Легков в эфире Первого канала.

- И никаких претензий?

- Естественно, если бы были, вы бы об этом узнали. У меня каждый год постепенно результат рос, я выиграл практически все турниры: дистанционный Кубок мира, "Тур де Ски", королевский марафон. Сколько побед, призов на этапах Кубка мира было.

И потом, апогеем этого всего была просто Олимпиада тогда, когда я был в суперформе. Как раз в топовый год, когда это было необходимо.

Мультивитамины, витамин C и гомеопатия - список всех моих медикаментов, которые я принимал с 2010 по сегодняшний день. Судите сами. У каждого свое восстановление. Я люблю баню.

Нужно тренироваться, заниматься по правильным подходам к тренировкам. Это все лежит на ладошке, только брать и пользоваться. Я брал и пользовался.

Я готовился к Пхенчхану как умалишенный. Я отдал все, у меня были показатели лучше, чем перед Сочи. Я был готов, я "звенел". И все рухнуло в один момент.

- Вы говорили с адвокатом, были мысли, как-то наказать тех, кто лишил вас шансов выступить на Олимпиаде?

- Конечно, мысли такие не то что были, а мысли такие идут вообще извне - от друзей, от знакомых, от каналов, от корреспондентов, от адвокатов. Но я об этом сейчас не думаю. Для меня важно просто жить, заниматься своим любимым делом, проводить время с семьей, и если примут такое решение и пойдут дальше, то, наверное, нужно будет это делать.