Адвокат: "Легков и Белов могут выступить на чемпионате мира в Руке"

Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн выступил с заявлением относительно сегодняшнего решения CAS отклонить апелляцию шестерых российских лыжников на временную дисквалификацию. Юрист подчеркивает, что после 31 октября спортсмены могут быть полностью восстановлены в правах.

- CAS сегодня изложил оперативную часть арбитражного решения без дополнительных разъяснений и установил срок временного отстранения Александра Легкова и Евгения Белова – 31.10.2017. После этого срока, если никаких санкций за нарушение антидопинговых правил на спортсменов наложено не будет, они будут полностью восстановлены в правах, которые у них были до наложения временной дисквалификации.

Это означает, что спортсмены смогут спокойно принять участие в соревнованиях сезона-2017/18, а также чемпионате мира в Руке. Это произойдет в том случае, если настоящее расследование комиссии МОК под руководством Освальда не найдет новых фактов и улик, помимо тех, которые были упомянуты профессором Маклареном, а также если на спортсменов не наложат дополнительных санкций, основанных на новых уликах. До тех пор защита ценит решение CAS.

CAS отклонил апелляции Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Ивановой