Сан-Желе и Фоконне - победители в забеге на 1000 метров на этапе Кубка мира в Дрездене

Представительница Канады Марианна Сан-Желе стала победительницей в забеге на 1000 метров на этапе Кубка мира в Дрездене. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 29,496 секунды. Лучшим среди мужчин стал француз Тибо Фоконне (1.25,313).

Дрезден (Германия)

Кубок мира

Женщины

1000 м

1. Сан-Желе (Канада) - 1.29,496

2. Схултинг (Голландия) - 1.29,667

3. В. Мальте (Канада) - 1.29,727

4. Локетт (Австралия) - 1.30,679

5. Хань Юйтун (Китай) - 1.31,130

Мужчины

1. Фоконне (Франция) - 1.25,313

2. Хван Дэ Хон (Корея) - 1.25,332

3. Селски (США) - 1.27,916