Сан-Желе и Фоконне - победители в забеге на 1000 метров на этапе Кубка мира в Дрездене

Представительница Канады Марианна Сан-Желе стала победительницей в забеге на 1000 метров на этапе Кубка мира в Дрездене. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 29,496 секунды. Лучшим среди мужчин стал француз Тибо Фоконне (1.25,313).
Дрезден (Германия)
Кубок мира
Женщины
1000 м
1. Сан-Желе (Канада) - 1.29,496
2. Схултинг (Голландия) - 1.29,667
3. В. Мальте (Канада) - 1.29,727
4. Локетт (Австралия) - 1.30,679
5. Хань Юйтун (Китай) - 1.31,130
Мужчины
1. Фоконне (Франция) - 1.25,313
2. Хван Дэ Хон (Корея) - 1.25,332
3. Селски (США) - 1.27,916
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/worldcup/2016-2017/