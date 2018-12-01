Томас Бах поздравил Владимира Лисина с избранием главой ISSF

Президент МОК Томас Бах поздравил россиянина Владимира Лисина с избранием на пост главы Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF). Выборы прошли 30 ноября в Мюнхене. Лисин получил 148 голосов, его соперник Лучано Росси - 144. До этого федерацию на протяжении 38 лет возглавлял Олегарио Васкес.

"От имени всей олимпийской семьи я хочу искренне поздравить вас с избранием президентом Международной федерации спортивной стрельбы на генеральной ассамблее в Мюнхене. Ваш богатый опыт в стрельбе и сотрудничество с ISSF дает вам отличную основу на новой должности.

МОК рад продолжить открытый диалог с ISSF и тесно сотрудничать при подготовке к Олимпиаде-2020.

Ждем новой встречи с нетерпеинем и желаем всяческих успехов в новой должности", - говорится в обращении МОК, опубликованном на сайте ISSF.