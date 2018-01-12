Серебряный призер юниорского чемпионата Европы Давыдов госпитализирован с пулевым ранением

По одной из версий, речь может идти о попытке самоубийства "из-за неразделенной любви" - сообщили "Орловские новости". Фото REUTERS

Серебряный призер юниорского чемпионата Европы Валерий Давыдов получил пулевое ранение в висок. Стрелковый союз России также уточняет информацию по спортсмену.

"Его доставили в больницу с пулевым ранением, он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимациию, - цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов города Орла. - Спортсмен был ранен в височную часть головы. Обстоятельства происшествия сейчас уточняются, правоохранительные органы также будут разбираться в ситуации".

Отметим, что Давыдов - серебряный призер юниорских соревнований по стрельбе с 50 метров по движущейся мишени на чемпионате Европы-2017 по пулевой стрельбе, который проходил в Баку.