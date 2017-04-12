Терминатор для сборной, теракт в Дортмунде, космический тест

Сегодня. Дортмунд. Автобус "Боруссии" привез команду на матч с "Монако". Фото REUTERS

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 12 апреля.

ГЕРОЙ. Владимир Ильин: "Готов стать Терминатором для сборной"

24-летний нападающий "Урала", забивавший в четырех последних матчах, дал интервью "СЭ". Павлюченко или Кержаков, Агасси или Шварценеггер – раскрываем нового героя нашего футбола с его же помощью.

АТАКА. Теракт вместо футбола

Генпрокуратура ФРГ считает, что взрыв, который прогремел накануне в Дортмунде около автобуса "Боруссии" перед матчем Лиги чемпионов с "Монако", является терактом. Одна из версий – атаку мог устроить исламский террорист.

ЖЕРТВА. Мрак Бартра. Кто пострадал от взрыва в Дортмунде

Рассказываем о 26-летнем испанском защитнике дортмундской "Боруссии", который пострадал в результате вторничного взрыва. Как воспитанник "Барселоны" резко изменил свою жизнь – и не только.

ПРОБЛЕМА. Стадион "Санкт-Петербург": оживите Гоголя!

"Зениту" пришлось в срочном порядке реанимировать поле нового стадиона в Санкт-Петербурге, на котором через 10 дней должен состояться первый в истории арены матч премьер-лиги. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о ситуации вокруг сооружения на Крестовском.

ПРОВАЛ. "Барселона" в Турине: импотенция без Бускетса

"ПСЖ" – "Барселона" – 4:0, "Ювентус" – "Барселона" – 3:0. Сравнение двух выездных провалов сине-гранатовых в плей-офф Лиги чемпионов напрашивается само собой. Испанский собкор "СЭ" – о поражении каталонцев.

ИНФОРМАТОР. Хютте как явление

Бывший чемпион страны по спринтерскому бегу Александр Хютте в интервью "СЭ" рассказал, зачем сообщал в ИААФ о допинговых нарушениях. Наш обозреватель Наталья МАРЬЯНЧИК объясняет, почему появление нового информатора – последний шанс доказать миру, что сознание российских легкоатлетов действительно меняется в сторону категорического неприятия допинга.

ПРОГНОЗ. Легкая прогулка для Овечкина

Ночью за океаном стартует розыгрыш Кубка Стэнли. "СЭ" анонсирует четвертьфиналы конференций и прогнозирует, кто из команд пройдет в следующий раунд.

ТЕСТ. Спортсмен или космонавт?

12 апреля Россия празднует День космонавтики. 56 лет назад среди героев страны были и покорители космоса, и выдающиеся спортсмены. Предлагаем проверить, хорошо ли вы их знаете.