Терминатор для сборной, теракт в Дортмунде, космический тест

ГЕРОЙ. Владимир Ильин: "Готов стать Терминатором для сборной"
24-летний нападающий "Урала", забивавший в четырех последних матчах, дал интервью "СЭ". Павлюченко или Кержаков, Агасси или Шварценеггер – раскрываем нового героя нашего футбола с его же помощью.
АТАКА. Теракт вместо футбола
Генпрокуратура ФРГ считает, что взрыв, который прогремел накануне в Дортмунде около автобуса "Боруссии" перед матчем Лиги чемпионов с "Монако", является терактом. Одна из версий – атаку мог устроить исламский террорист.
ЖЕРТВА. Мрак Бартра. Кто пострадал от взрыва в Дортмунде
Рассказываем о 26-летнем испанском защитнике дортмундской "Боруссии", который пострадал в результате вторничного взрыва. Как воспитанник "Барселоны" резко изменил свою жизнь – и не только.
ПРОБЛЕМА. Стадион "Санкт-Петербург": оживите Гоголя!
"Зениту" пришлось в срочном порядке реанимировать поле нового стадиона в Санкт-Петербурге, на котором через 10 дней должен состояться первый в истории арены матч премьер-лиги. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о ситуации вокруг сооружения на Крестовском.
ПРОВАЛ. "Барселона" в Турине: импотенция без Бускетса
"ПСЖ" – "Барселона" – 4:0, "Ювентус" – "Барселона" – 3:0. Сравнение двух выездных провалов сине-гранатовых в плей-офф Лиги чемпионов напрашивается само собой. Испанский собкор "СЭ" – о поражении каталонцев.
ИНФОРМАТОР. Хютте как явление
Бывший чемпион страны по спринтерскому бегу Александр Хютте в интервью "СЭ" рассказал, зачем сообщал в ИААФ о допинговых нарушениях. Наш обозреватель Наталья МАРЬЯНЧИК объясняет, почему появление нового информатора – последний шанс доказать миру, что сознание российских легкоатлетов действительно меняется в сторону категорического неприятия допинга.
ПРОГНОЗ. Легкая прогулка для Овечкина
Ночью за океаном стартует розыгрыш Кубка Стэнли. "СЭ" анонсирует четвертьфиналы конференций и прогнозирует, кто из команд пройдет в следующий раунд.
ТЕСТ. Спортсмен или космонавт?
12 апреля Россия празднует День космонавтики. 56 лет назад среди героев страны были и покорители космоса, и выдающиеся спортсмены. Предлагаем проверить, хорошо ли вы их знаете.