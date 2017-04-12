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Генпрокуратура ФРГ признала взрыв в Дортмунде терактом

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Генпрокуратура ФРГ считает, что взрыв, который прогремел накануне около автобуса "Борусии", является терактом, сообщает Sputnik. По делу уже есть два подозреваемых, один из которых задержан.

 
Стали известны новые подробности вчерашних событий в Дортмунде.СМИ: взрыв в Дортмунде мог устроить исламский террорист

В результате взрыва пострадал защитник Марк Бартра. У него был диагностирован перелом и инородное тело в запястье. Произошел взрыв перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". Игра была перенесена на 12 апреля.

– Мы провели расследование и можно сделать вывод, что у этого взрыва есть террористическая подоплека, – заявила представитель ведомства. По этому делу проходят два подозреваемых, один из них задержан, а в квартире произведен тщательный обыск.

Матч "Боруссия" - "Монако" состоится сегодня в 19.45 по московскому времени. 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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баламошка

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