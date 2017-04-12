Генпрокуратура ФРГ признала взрыв в Дортмунде терактом

Генпрокуратура ФРГ считает, что взрыв, который прогремел накануне около автобуса "Борусии", является терактом, сообщает Sputnik. По делу уже есть два подозреваемых, один из которых задержан.

В результате взрыва пострадал защитник Марк Бартра. У него был диагностирован перелом и инородное тело в запястье. Произошел взрыв перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". Игра была перенесена на 12 апреля.

– Мы провели расследование и можно сделать вывод, что у этого взрыва есть террористическая подоплека, – заявила представитель ведомства. По этому делу проходят два подозреваемых, один из них задержан, а в квартире произведен тщательный обыск.

Матч "Боруссия" - "Монако" состоится сегодня в 19.45 по московскому времени.