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СМИ: взрыв в Дортмунде мог устроить исламский террорист

Стали известны новые подробности вчерашних событий в Дортмунде. Фото AFP
Стали известны новые подробности вчерашних событий в Дортмунде. Фото AFP
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Вторник. Дортмунд. Автобус "Боруссии" после взрыва.Дортмунд: взрывы вместо Лиги чемпионов

Взрыв возле автобуса дортмундской "Боруссии" мог устроить исламский террорист, сообщает Sueddeutsche Zeitung. По информации полиции, на месте взрыва было найдено письмо, начинающееся словами "Во имя Аллаха милостивого, милосердного".

В письме также упоминается теракт 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине, обвиняется канцлер Германии Ангела Меркель, а также отмечается, что немецкие военные самолеты участвовали в убийстве мусульман ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). 

Полиция прорабатывает эту версию, однако отмечает, что это письмо может быть ложным следом.

Возможная причастность членов антифашистского движения (антифа) к взрыву в Дортмунде, не подтвердилась, утверждает Bild. По данным операторов портала Indymedia, лингвистические обороты, использованные в найденной возле места взрыва записке, не характерны для сторонников этой организации.

В результате взрыва пострадал защитник Марк Бартра. У него был диагностирован перелом и инородное тело в запястье. Произошел взрыв перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". Игра была перенесена на 12 апреля.

Представитель профсоюза полиции Германии Райнер Вендт отметил профессионализм работников "Боруссии" в сложившихся обстоятельствах.

"В подобной исключительной ситуации ответственные лица дортмундской "Боруссии" вели себя дальновидно и рассудительно. Удалось избежать паники или агрессии на стадионе, что не так просто добиться в футбольной среде, где велика роль эмоций", - сказал Вендт.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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