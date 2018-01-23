Шипулин и Устюгов – новые жертвы МОК, пощада Джикии и пряники для Дзюбы

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 23 января.

НОКАУТ. Звезд России не пускают на Олимпиаду

Комиссия МОК во главе с Валери Фурнерон по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила список из 111 спортсменов, которым будет запрещено стартовать в Пхенчхане даже под флагом МОК. В списке почти все звезды. Иначе, как убийством российского спорта это не назовешь.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? Россия снова на пороге бойкота Олимпиады. Будет ли он?

Олимпийский комитет России направил в МОК запрос с требованием объяснить причины отстранения от Игр в Пхенчхане группы звезд российского спорта. Очевидно, что кризис, связанный с участием сборной России в Олимпиаде-2018, снова перешел в острую фазу. Ситуацию на сей раз взорвала комиссия МОК по допуску во главе с Валери Фурнерон.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ. "Невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила"

Международный олимпийский комитет отвечает на запрос "СЭ" по списку спортсменов, не получивших приглашения на Игры-2018 в Пхенчхане. Кроме того, председатель независимого органа по допуску спортсменов из России Валери Фурнейрон также высказала свое мнение. Аргументация вызывает возмущения.

ИСПОДТИШКА. "Вся сила в правде". Почему Устюгова не сломить

Сергей Устюгов стал известен широкой публике после прошлогоднего "Тур де Ски", в котором он выиграл шесть гонок из семи. После каждой в своих интервью он твердил одно: "Это за несправедливо отстраненных ребят, моих друзей по команде. Легков, Вылегжанин, Белов, Петухов – это для вас и ради вас". Устюгова до глубины души зацепила ситуация с их временной на тот момент дисквалификацией. А теперь он и сам пострадал от рук чиновников.

НЕПОКОРЕННЫЙ. Путь в Тулу. Нужен ли Дзюба "Арсеналу"?

Эпопея с возможным уходом Артема Дзюбы из "Зенита" началась еще прошлым летом, когда форвард выпал из основного состава. Тогда главным претендентом на игрока считался "Локомотив", но переход так и не состоялся – железнодорожники в итоге арендовали португальца Эдера. Теперь дорога в Москву 29-летнему футболисту заказана. Скорее всего, его ждет не лидер чемпионата, а середняк – тульский "Арсенал".

НАКАЗАНИЕ. 254 фунта для Трахтенберга. Итоги "дела Джикии"

В Доме футбола состоялось заседание комитета по этике РФС, на котором рассмотрен тот самый твит "про шоколадки". Главное решение такое: защитнику "Спартака" Георгию Джикии вынесено наказание в виде замечания. Напомним, 13 января в официальном Твиттере красно-белых появилась видеозапись, сделанная Джикией, на которой в кадре разминающиеся Фернанду, Луиз Адриану и Педро Роша, и слышен голос футболиста сборной России: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце".

РОМАН С ПРОДОЛЖЕНИЕМ. Когда и куда вернется Еременко

Пока ни один клуб не изъявлял желания подписать соглашение с полузащитником Романом Еременко, который дисквалифицирован на два года за следы кокаина в организме. Очевидно, что имидж игрока серьезно испорчен. В частности, сегодня генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг, комментируя встречу с игроком в Эмиратах, сказал: – Мы случайно встретились, поговорили о футболе. Роман оказался не просто хорошим футболистом, но и отличным аналитиком. Но я не рассматривал эту встречу как общение с нашим будущим футболистом. Кто же рискнет?

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