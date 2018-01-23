"Невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила". Ответ МОК по России

"Чтобы защитить права вовлеченных лиц, МОК не может комментировать какие-то отдельные случаи, но со временем опубликует список приглашенных. Мы возвращаемся к пресс-релизу, опубликованному в пятницу, в котором разъясняем, как работает процесс и как атлеты выбираются в пул тех, кто может быть рассмотрен для участия в Играх в Пхенчхане", – заявил представитель МОК.
Валери Фурнейрон, председатель независимого органа по допуску спортсменов из России, также высказала свое мнение.
- Формируя этот список, наша группа по рассмотрению, которую я возглавляю, хотела, чтобы только чистые российские спортсмены могли быть приглашенными на зимние Олимпийские игры. Тщательно изучая все возможные обстоятельства, мы хотели иметь абсолютную уверенность, что ни про кого из тех, кто будет приглашен, нет ни малейших сомнений или подозрений, - сказала Фурнейрон.
Она также пояснила детали относительно списка.
- Невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила – не должно автоматически ставить под сомнение их честность, - заметила француженка.
МОК хотел бы уточнить, что, возможно, по-прежнему будут проводиться дополнительные расследования и антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список спортсменов, которые признаны соответствующими для получения приглашения. (Елена СОБОЛЬ)
Напомним, в пятницу комиссия МОК во главе с Валери Фурнерон по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила список из 111 спортсменов, которым будет запрещено стартовать в Пхенчахане даже под флагом МОК. Как стало известно, в нем – многие звездные участники Игр-2014 в Сочи, а также атлеты, которые не выступали на домашней Олимпиаде. Обновляемый список - здесь.
npon426
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21:04
Митяй Антибомж
Ваще, Эдюха, я не стал бы доверять этому Лёхе Д. Мало ли, что это за проходимец. Вот Сержик - другое дело. Свой, проверенный. И в политике силён, аки тот крестьянин из песни Чигракова. Ему верить можно.
21:03
Бу-га-га!
Лапоть ты, Митюня. Откедова медведЯ в Сибири, коли оне по Нерезиновой шастають? С балалайками и клюквой.
20:55
75serg75
А на фото баба или мужик?
20:52
Митяй Антибомж
Весёлый© Митяй Антибомж Эдюха, так а я негр штоле? )) ___ Это зависит от ответа, любишь ли ты шоколад?******** А ежели я воздержусь от ответа? Латентный негр? Вот как знал, что в политическую ветку нельзя заходить. Теперь буду подгоняться на ночь глядя. Пойду для начала в зеркало глянусь хорошенько, а потом и в уборную схожу по малой нужде ))
20:51
Митяй Антибомж
Бу-га-га! Митюнь, негров и индейцев Лёха Д вырезал, когда бюджет пилил. А коренных сибиряков 5-ый Ru кромсал. Такшта, Сибирь ща безлюдная белая пустыня, по которой редко-редко доктор с волшебным порошком промчится. А Серёга говорит, что её, Сибирь, вообще саксы оттяпали. Вместе с Таймыром.********* А медведей? Медведей хотя бы не трогали? Они там так и ходЮт по улицам?
20:48
martys
"Какая отвратительная рожа". @
20:43
Spchamp1979
Наши чиновники от спорта - сыкуны и американцы задавят своим авторитетом!!!
20:42
Thomas_Boy_
Гав-гав! Бл... буду, гав! :)
20:41
povar81
Вот и ответ, простой как автомат Калашникова: кого хотим, того и берем на Олимпиаду, допинг там, не допинг, да нам похрену, нам важно показать, что мы сила, а вы гавно. Просто утритесь, мы вам даже объяснять ничего не будем, так гораздо прикольнее. А если вы все равно приедете, мы на соревнованиях ворота вам побольше сделаем, чем у соперников, на сломанных лыжах заставим ехать, фигуристам музыку не включим, и опять даже объяснять это не будем, ибо так прикольнее. И медали не дадим на руки, что нибудь по ходу дела придумаем
20:39
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Про пса - зачОтно!
20:38
Весёлый©
Thomas_Boy_ Весёлый© ____________ Я верный пес Лидера Нации. ___ Рамзан, извини, брат, дон.
20:38
Thomas_Boy_
Весёлый© ____________ Я верный пес Лидера Нации. Я с ним и больше ни с кем. Хотя Мадам grad45 меня восхищает.
20:37
Thomas_Boy_
Бу-га-га! _________ Да не. Леонтич сейчас в опале, его даже из Москвы на днях выпрут. Ну какой он лучший работник? Будет теперь где-нибудь в Сызрани чучела мастерить, чтобы на тарелку супа заработать.
20:35
inachipoch
Валери Фурнанон, иди нахуй!
20:35
Весёлый©
Thomas_Boy_ Мадам grad45 как всегда затмевает Солнце. ___ Пора определиться, ты с Солнцем или с Истиной.
20:33
Весёлый©
Thomas_Boy_ Патриоты не боятся слов, значения которых они не знают. ___ Тогда РадФем моя религия! Бойтесь и молитесь!
20:31
Бу-га-га!
Такшта, Митюнь - ты такая же фикция, как Педроша. Бот, который СЭксовские ай-тишники сОздали для глумления над Святынями.
20:30
Весёлый©
Митяй Антибомж Эдюха, так а я негр штоле? )) ___ Это зависит от ответа, любишь ли ты шоколад?
20:29
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Некая зависть присутствует, да - отрицать очевидное не стану. А про лучшего работника он вовсе не про тебя сказал, а про Виталия Леонтьича. Тут ты соврамши, однозначно.
20:27
Весёлый©
Джерри. Без Тома. ___ По крайней мере отдельной куклы с добрым лицом в Opera dei Pupi.
20:27
Бу-га-га!
Митюнь, негров и индейцев Лёха Д вырезал, когда бюджет пилил. А коренных сибиряков 5-ый Ru кромсал. Такшта, Сибирь ща безлюдная белая пустыня, по которой редко-редко доктор с волшебным порошком промчится. А Серёга говорит, что её, Сибирь, вообще саксы оттяпали. Вместе с Таймыром.
20:23
Джерри. Без Тома.
grad45, а что ОН сказать должен такого, что тебя устроит?
20:20
Алексей Д.
Устюгов - красавец! Хорошо написал в инстаграмчике
20:19
Джерри. Без Тома.
Весёлый, лучше скажите - Гришка, как лучший друг саксов, достоин места в музее Мадам Тюссо?
20:18
Thomas_Boy_
Мадам grad45 как всегда затмевает Солнце.
20:17
Митяй Антибомж
Эдюха, так а я негр штоле? ))
20:16
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Как мне на бумажке написали, так я и критикую. Там еще пара непонятных и неразборчивых слов было, я их опустил. Потому что выговорить-то не могу, а написать - тем более. И вообще ты придираешься из зависти. Потому что на последнем собрании Лидер Нации сказал, что я - лучший работник!
20:15
rusfed 2.0
Мадам Град и ее мандат
20:12
grad45
А началось всё с Рио, с устранения звезды мирового масштаба Елены Исинбаевой. Проглотили. А теперь череда звёзд!!! Опять утрёмся??? Американцы за такое подняли бы вой на всю вселенную!!! Они же исключительные!!! У них мандат неприкосновенности! А у наших, видимо, этого мандата нет!!!
20:11