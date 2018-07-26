Повышение Черчесова, "казанский Месси" для ЦСКА и историческая "Уфа"

ДЕБЮТ. "Уфа" сыграла вничью с "Домжале" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы
"Уфа" и "Домжале" сыграли вничью (0:0) в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы, который проходил в Уфе. Ответный матч состоится в Домжале 2 августа в 21:30.
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ТРАНСФЕР. "Казанский Месси". Кто такой Ильзат Ахметов?
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