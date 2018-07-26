Повышение Черчесова, "казанский Месси" для ЦСКА и историческая "Уфа"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 26 июля.

ДЕБЮТ. "Уфа" сыграла вничью с "Домжале" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы

"Уфа" и "Домжале" сыграли вничью (0:0) в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы, который проходил в Уфе. Ответный матч состоится в Домжале 2 августа в 21:30.

СБОРНАЯ РОССИИ. Черчесова наградили не сроком, а деньгами.

РФС продлит контракт с главным тренером сборной России. И правильно сделает.

ТРАНСФЕР. "Казанский Месси". Кто такой Ильзат Ахметов?

ЦСКА официально объявил о подписании контракта с 20-летним полузащитником Ильзатом Ахметовым. Соглашение рассчитано на четыре года, игрок перешел в стан "красно-синих" в статусе свободного агента.

ЭКСКЛЮЗИВ. "Лишний вес – это не про Овечкина. Саша должен быть тяжелым"

Тренер по физподготовке Павел Бурлаченко – о секретах персональных тренировок с суперзвездой НХЛ.

ПОВЫШЕНИЕ. "Штаб Черчесова будет получать 2,5 миллиона евро в год"

И.о. президента РФС Александр Алаев – об итогах заседания исполкома.

БЕЗУМИЕ. Клопп опять обыграл Гвардьолу, Рейна парировал четыре пенальти

Главные события Международного кубка чемпионов – в обзоре "СЭ".

КХЛ. "Авангард" не будет играть в Омске?

Что вообще происходит вокруг одной из самых популярных команд КХЛ?