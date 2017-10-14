Мутко о ЧМ-2018 и Месси, цель Овечкина и финал Шараповой

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 14 октября.

ЭКСКЛЮЗИВ. Виталий Мутко: "Участие Месси в матче с Россией – одно из условий контракта"

В пятницу РФС объявил, что ближайшими соперниками сборной России станут Аргентина и Испания. Встречи с топ-командами пройдут 11 и 14 ноября. О том, как удалось договориться с именитыми соперниками, и о ходе подготовки к чемпионату мира в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал вице-премьер Правительства РФ и президент РФС.

ЧЕМПИОН. Возвращение капитана

В пятницу в Грозном "Спартак" в первом матче российской премьер-лиги после октябрьской паузы на международные встречи впервые в этом чемпионате выиграл на выезде – 2:1. Главным героем поединка с "Ахматом" стал вернувшийся на поле после травмы Денис Глушаков – на счету хавбека забитый мяч и голевая передача.

ДЕБЮТ. Как выглядит ФНЛ

Первый матч под руководством Дмитрия Хохлова "Динамо" выиграло у команды, с которой год назад соперничало во втором эшелоне российского футбола – "СКА-Хабаровск". Встречу в Химках посетило 3 632 зрителя. Это антирекорд.

МАТЧ. "Краснодар" или ЦСКА?

В центральном матче субботы "быки" принимают армейцев. Кто из них закрепится на третьем месте и оторвется от "Спартака"? Ответ – в трансляции "СЭ", а все подробности игры – в наших материалах.

КОЛОНКА. Место Сарсании

Известный комментатор и постоянный колумнист "СЭ" Илья КАЗАКОВ вспоминает спортивного директора "Зенита" Константина Сарсанию, который ушел из жизни на прошлой неделе.

НИЧЬЯ. Многорукий де Хеа, малодушный Жозе

"Манчестер Юнайтед" явно приехал в гости к "Ливерпулю" ради нулевой ничьей. Он ее и добился благодаря фантастической игре своего вратаря.

ЗВЕЗДА. Замахнется ли Овечкин на "50 за 50"?

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил девятую шайбу в новом регулярном чемпионате НХЛ. В пяти матчах. На что способна русская машина в этом сезоне?

ШАРАПОВА. Москве придется подождать

Мария Шарапова переиграла китаянку Пэн Шуай – 6:3, 6:1 – и вышла в финал турнира в Тяньцзине. Приезд российской суперзвезды на "Кубок Кремля" откладывается. Тем временем прошла жеребьевка московского турнира, в ходе которой определилась соперница экс-первой ракетки мира.

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