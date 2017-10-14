Матч "Динамо" - "СКА-Хабаровск" посетило 3 632 зрителя. Это антирекорд

На матче 13-го тура чемпионата России "Динамо" – "СКА-Хабаровск" (2:0), который прошел на "Арене Химки", присутствовало 3 632 зрителя. Это самый низкий показатель по сравнению с предыдущими домашними матчами бело-голубых в этом сезоне.

"Арена Химки" вмещает 18 636 зрителей. Средняя посещаемость домашних игр (6 матчей) "Динамо" – 9 589 зрителя.

Если не учитывать встречи с топ-командами - "Спартаком" (17 133), "Зенитом" (11 518) и ЦСКА (10 427), то на матчи с "Уралом" (6 853), "Амкаром" (5 423) и "Уфой" (6 179) в среднем приходило 6 152 зрителя.

Напомним, что "Динамо" и "СКА-Хабаровск" в прошлом сезоне выступали в ФНЛ. В октябрьской паузе на международные матчи у бело-голубых сменился главный тренер - Юрий Калитвинцев был отправлен в отставку, команду принял Дмитрий Хохлов.

"Динамо" - "СКА-Хабаровск": будет ли антирекорд посещаемости? фото, видео