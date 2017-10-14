16:40 | Футбол — РФПЛ

Матч "Динамо" - "СКА-Хабаровск" посетило 3 632 зрителя. Это антирекорд

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Сегодня. Химки. &quot;Динамо&quot; - &quot;СКА-Хабаровск&quot; - 2:0. 18-я минута. Алексей КОЗЛОВ прервал безголевую серию бело-голубых, которые не забивали с 20 августа.Как выглядит ФНЛ. Это показали "Динамо" и Хабаровск

На матче 13-го тура чемпионата России "Динамо""СКА-Хабаровск" (2:0), который прошел на "Арене Химки", присутствовало 3 632 зрителя. Это самый низкий показатель по сравнению с предыдущими домашними матчами бело-голубых в этом сезоне.

"Арена Химки" вмещает 18 636 зрителей. Средняя посещаемость домашних игр (6 матчей) "Динамо" – 9 589 зрителя.

Если не учитывать встречи с топ-командами - "Спартаком" (17 133), "Зенитом" (11 518) и ЦСКА (10 427), то на матчи с "Уралом" (6 853), "Амкаром" (5 423) и "Уфой" (6 179) в среднем приходило 6 152 зрителя.

Напомним, что "Динамо" и "СКА-Хабаровск" в прошлом сезоне выступали в ФНЛ. В октябрьской паузе на международные матчи у бело-голубых сменился главный тренер - Юрий Калитвинцев был отправлен в отставку, команду принял Дмитрий Хохлов.

"Динамо" - "СКА-Хабаровск": будет ли антирекорд посещаемости? фото, видео

Динамо М - СКА-Хабаровск

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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werder63

Для сегодняшенго Динамы и 3 тысячи много!))

18:09

Генри Морган

"Динамо" слабо играет. Уровень всего турнира в этом сезоне явно выше, чем в прошлом. Но, видимо, не настолько, чтобы народ бежал любой на футбол. Поэтому так мало зрителей. Закономерно.А дальше, может быть, как угодно. Может быть всё меньше и меньше, а может наоборот. Всё зависит от тренеров и футболистов. Предложат объективно интересные баталии - народ потянется. Ну, а ежели нет, то и приходить никто не будет.

17:39

HAZELSAMARA

В Самаре на самом деле и на прошлой домашней игре (с "Зенитом-2") народу было мало - меньше чем показатель матча "Динамо" - СКА. Сегодня же на игре с "Ротором" было, на мой взгляд, менее 2000.

17:31

Richter-00

Торпедо конечно вернут. Только сначала пусть выйдут в ФНЛ, и только потом надо будет думать о РФПЛ. А мало фанов не только в Москве, но и в Самаре. Пора бы до стадиона в Химках возить бесплатно на автобусах от станции метро. Иначе для кого там строили стадион...

17:27

wedes

Журналисты, фотографы, сотрудники стадиона...

17:09

shpasic

супер! нужно ещё Торпедо вернуть в вышку!

16:52