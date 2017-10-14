Матч "Динамо" - "СКА-Хабаровск" посетило 3 632 зрителя. Это антирекорд

На матче 13-го тура чемпионата России "Динамо" – "СКА-Хабаровск" (2:0), который прошел на "Арене Химки", присутствовало 3 632 зрителя. Это самый низкий показатель по сравнению с предыдущими домашними матчами бело-голубых в этом сезоне.
"Арена Химки" вмещает 18 636 зрителей. Средняя посещаемость домашних игр (6 матчей) "Динамо" – 9 589 зрителя.
Если не учитывать встречи с топ-командами - "Спартаком" (17 133), "Зенитом" (11 518) и ЦСКА (10 427), то на матчи с "Уралом" (6 853), "Амкаром" (5 423) и "Уфой" (6 179) в среднем приходило 6 152 зрителя.
Напомним, что "Динамо" и "СКА-Хабаровск" в прошлом сезоне выступали в ФНЛ. В октябрьской паузе на международные матчи у бело-голубых сменился главный тренер - Юрий Калитвинцев был отправлен в отставку, команду принял Дмитрий Хохлов.
"Динамо" - "СКА-Хабаровск": будет ли антирекорд посещаемости? фото, видео
werder63
Для сегодняшенго Динамы и 3 тысячи много!))
18:09
Генри Морган
"Динамо" слабо играет. Уровень всего турнира в этом сезоне явно выше, чем в прошлом. Но, видимо, не настолько, чтобы народ бежал любой на футбол. Поэтому так мало зрителей. Закономерно.А дальше, может быть, как угодно. Может быть всё меньше и меньше, а может наоборот. Всё зависит от тренеров и футболистов. Предложат объективно интересные баталии - народ потянется. Ну, а ежели нет, то и приходить никто не будет.
17:39
HAZELSAMARA
В Самаре на самом деле и на прошлой домашней игре (с "Зенитом-2") народу было мало - меньше чем показатель матча "Динамо" - СКА. Сегодня же на игре с "Ротором" было, на мой взгляд, менее 2000.
17:31
Richter-00
Торпедо конечно вернут. Только сначала пусть выйдут в ФНЛ, и только потом надо будет думать о РФПЛ. А мало фанов не только в Москве, но и в Самаре. Пора бы до стадиона в Химках возить бесплатно на автобусах от станции метро. Иначе для кого там строили стадион...
17:27
wedes
Журналисты, фотографы, сотрудники стадиона...
17:09
shpasic
супер! нужно ещё Торпедо вернуть в вышку!
16:52