Глушакову угрожают тюрьмой, Кокорина и Мамаева ждут в "Ахмате", Хабиб воюет с UFC

Александр Кокорин, Денис Глушаков и Павел Мамаев: им всем сейчас не до футбола. Фото Алексей Иванов

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 13 октября.

ПОВОРОТ. Угроза для Глушакова

Ни дня без судебных известий – и для начала не об арестованных Кокорине и Мамаеве. Полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова могут привлечь к ответственности за невыполнение решения Никулинского суда Москвы об аресте его счетов в рамках бракоразводного процесса. Адвокат Дарьи Глушаковой говорит: Денис может "отправиться к своим друзьям Кокорину и Мамаеву". Правда, специалисты заверяют, что "посадка" исключена.

УСЛОВИЯ. "Греть" сокамерников, играть в шашки. Как будут сидеть Кокорин и Мамаев

Российская правозащитница и журналистка Ева Меркачева рассказала, что ждет в ближайшие дни Александра Кокорина и Павла Мамаева. После позавчерашнего решения Тверского суда Москвы о выборе меры пресечения в виде ареста футболисты находятся в карантинных камерах СИЗО №2 ("Бутырка").

ВАРИАНТ. Кокорин и Мамаев сделают "Ахмат" топ-клубом. Без шуток

Глава Чечни, почетный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров заявил о готовности клуба принять Кокорина и Мамаева после их освобождения. Когда бы оно ни случилось. "СЭ" – об идее и перспективах игроков-сидельцев в команде из Грозного. Здесь – только о футболе.

СБОРНАЯ. "Кокорин и Мамаев" не пригодились

Футболисты сборной России провели в Сочи предыгровую тренировку накануне матча Лиги наций с командой Турции. Репортаж "СЭ" о подготовке команды Станислава Черчесова и атмосфере занятия.

СПАРТАК. Переход Ханни – часть махинации?

В Бельгии набирает обороны грандиозный коррупционный скандал, частью которого стал трансфер полузащитника Софьяна Ханни из "Андерлехта" в "Спартак". Подробности темной истории.

АНРИ. У Головина в "Монако" – новый тренер

Полузащитник сборной России Александр Головин теперь будет работать вместе со звездой мирового футбола. Как и ожидалось, "Монако" возглавил чемпион мира и победитель Лиги чемпионов Тьерри Анри. Будет интересно.

УЛЬТИМАТУМ ХАБИБА. Нурмагомедов не собирается мириться

Хабиб Нурмагомедов не будет вести переговоры о новом бое в UFC, пока не решены проблемы его команды. Российский спортсмен рассматривает при этом варианты с конкурентами популярнейшего американского промоушена.

БОЙ ФЕДОРА. Емельяненко vs Соннен: обязательно к просмотру

Ранним утром 14 октября российская легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко на турнире Bellator 208 проведет бой с американцем Чейлом Сонненом. Что на кону, где состоится поединок, как россиянин уже одержал локальную победу, не выходя в октагон – "СЭ" отвечает на главные вопросы и ведет онлайн.

ПОБЕДА. Лицом вниз: Харитонов подал пример Федору

За сутки до шоу Bellator 208 с Федором Емельяненко прошел турнир Bellator 207. Там россиянин Сергей Харитонов победил американца Роя Нельсона, несмотря на снятый бал за запрещенный удар.

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