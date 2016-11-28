Ирина Винер-Усманова: "Иногда обыскиваем сумки спортсменок для борьбы с допингом"

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова подчеркнула, что национальная команда серьезно относится к вопросу борьбы с допингом. По ее словам, необходимо бережно относиться к единственному виду спорта, который зародился в РФ и вошел в программу Олимпийских игр.

- Мы серьезно занимаемся борьбой с допингом, - сказала Винер-Усманова. - Раньше девочки покупали препараты, которые содержали клофелин, для того, чтобы похудеть. Сам по себе он не является допингом, но он тоже запрещен, так как может скрыть следы употребления допинга.

Вторые пробы Кабаевой и Чащиной были "чистыми". Иногда приходится даже обыскивать сумки перед тренером. Художественная гимнастика - это единственный вид спорта, который зародился в России и вошел в Олимпийские игры, - его нужно беречь. (Любовь КОНЯЕВА)