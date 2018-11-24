Приморье станет базой подготовки сборной России перед Олимпиадой-2020

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что национальные сборные России по легкой атлетике, дзюдо, плаванию, гребле и боксу будут готовиться к Олимпийским играм 2020 и 2022 годов в Токио и Пекине на базе спортивных учреждений Приморского края. Министр находится во Владивостоке с рабочим визитом.

- Мы обсуждали с Олегом Николаевичем [Кожемяко] вопросы подготовки сборных команд к будущим Олимпийским играм 2020 и 2022 годов в Токио и Пекине, - приводит ТАСС слова Колобкова. - Хочу сказать, что уже несколько сборных планируют подготовку во Владивостоке, здесь условия подходят. Нужно привести в порядок несколько спортивных объектов. Мы это вместе с регионом и федерациями сделаем.