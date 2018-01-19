21:28 19 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Тренер Кулижникова: "Павел успокоился, узнав о переносе слушаний перед этапом Кубка мира"


Тренер спринтерской команды сборной России Дмитрий Дорофеев выразил мнение, что трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира Павел Кулижников успокоился, когда появилась информация о том, что слушания по его апелляции не состоятся 20 января.

Слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции Кулижникова к критериям отбора на Олимпийские игры-2018 были предварительно назначены на 20 января, но затем стало известно, что в этот день они не состоятся. В пятницу Кулижников победил на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в немецком Эрфурте.

- Дата была предварительная, поэтому ждали информацию, и когда стало все понятно, что 20 января уже ничего не будет, он подуспокоился и в принципе, я думаю, сейчас оживает, - приводит РИА Новости слова Кулижникова. - Мы могли бы, наверное, и пропустить этот этап Кубка мира, но Паше сейчас лучше находиться с командой и стартовать

И думаю, это пошло нам на пользу, это видно и по Павлу, и по Артему Кузнецову. Победа Павла сейчас важна для него психологически. Победа и есть победа. Другое дело, что технически все прошло не лучшим образом - он снова сбил конус, это такая ложка дегтя, поэтому и время совсем не его. Мы обсудим это, продолжим работать, будем исправлять ошибки.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/skating/20180119/1131350865.html

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