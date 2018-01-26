Заявка России на Олимпиаду-2018 может увеличиться только в случае положительных решений CAS

Вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что список спортсменов, приглашенных на Игры-2018 в Пхенчхан может измениться только в случае положительных решений Спортивного арбитражного суда (CAS).

– Список из 169 спортсменов может измениться только в случае положительных решений Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов, – приводит ТАСС слова руководителя российской делегации на Играх-2018. – В настоящий момент ОКР занимается верификацией списков персонала – тренеров, медперсонала, который должен отправиться вместе со сборной в Пхенчхан. Все предварительные договоренности по этому вопросу были достигнуты в ходе рабочих встреч с рабочей группой МОК в Москве в начале этой недели.

Серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов на решения Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от Олимпиад начались в Женеве в понедельник, 22 декабря. Ожидается, что слушания по делам россиян продлятся до вечера 27 января.

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