Враги России. Что они теперь говорят

"СЭ" изучил реакцию иностранных атлетов и чиновников, которые и ранее не жалели недобрых слов в адрес российского спорта.
"ВСЕ ЭТО ЖУТКО ВОНЯЕТ"
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт негативно относится к решению CAS.
– Беспрецедентное нападение России на честную игру подрывает доверие общества к олимпийскому движению, – цитирует AP Тайгарта. – Эти случаи в преддверии Олимпийских игр несправедливы, и поэтому целостность Игр подорвана. Все это жутко воняет, а кошмар для чистых спортсменов продолжается. Это должно измениться.
"МАКЛАРЕН И ОСВАЛЬД ДОЛЖНЫ ИЛИ ЗАСТРЕЛИТЬСЯ, ИЛИ ПОВЕСИТЬСЯ"
Главный тренер сборной Латвии Дайнис Дукурс, чей сын Мартинс на Олимпиаде-2014 уступил оправданному Александру Третьякову и завоевал серебро, не подаст руки оправданным россиянам даже после решения CAS.
– Мне кажется, дело только набирает обороты и обязательно продолжится. Какой-то ответ обязательно последует. Потому что в данный момент Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами, – сказал Дукурс в интервью "СЭ". – Если все это замутилось, то в Сочи было что-то нечистое, повод был. По нашему мнению, такое не должно повториться. Макларен и Освальд должны или застрелиться, или повеситься. Они собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше. По ощущениям продолжение будет. Пока это все напоминает качели. Наша задача, чтобы эти качели не попали нам по лбу.
"ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ТЕМНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ВСЕГО ЧИСТОГО СПОРТА"
Канадский саночник Сэм Эдни был четвертым в эстафете в Сочи-2014 и в случае дисквалификации Альберта Демченко и Татьяны Ивановой получал бронзу.
One tweet that needs to be seen. Above anything else, this is a very very very dark day for the Olympics. AND, this is a very very very dark day for Clean Sport ... if there is such a thing anymore. #Olympics #CleanSport– Sam Edney (@samueledney) 1 февраля 2018 г.
"Пишу этот твит, который все должны увидеть. Сегодня очень-очень-очень темный день для Олимпиад и очень-очень-очень темный день для всего чистого спорта. Если такой еще существует", – заметил Эдни.
"ЕСТЬ ОДНА НАЦИЯ, КОТОРАЯ УНИЧТОЖАЛА ПРОБИРКИ, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ МЕДАЛИ"
Американская скелетонистка Кэти Юлендер должна была получить бронзовую медаль Сочи-2014 после дисквалификации Елены Никитиной и не скрывала радости после прошлогоднего вердикта комиссии МОК: "Кричала 8 миллионов раз, когда узнала о дисквалификации Никитиной".
– Я всегда верила и работала на благо стройности олимпийского движения, – приводит теперь AP слова Юлендер. – Я делала это с честью и уважением к соперникам. Я верю, что спорт помогает миру. А тут есть одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали. И теперь мы дали им возможность уйти от заслуженного наказания. Это не просто медали, это дух и чистота всего спорта.
"ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ БОЛЬШИНСТВУ ВЫЙТИ ИЗ "ТЮРЬМЫ" БЕСПЛАТНО"
Джим Уолден, адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора ВАДА Григория Родченкова, отметил, что многим российским атлетам удастся избежать наказания после сегодняшнего решения CAS.
– Правда Родченкова подтверждена судебными доказательствами, показаниями других осведомителей, а также недавно восстановленными данными из секретной базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой фигурировали тысячи грязных тестов, – приводит New York Times слова Уолдена. – Это решение означает не только минимальное наказание для некоторых спортсменов, но и позволяет большинству выйти из "тюрьмы" бесплатно.
Продолжение следует…
Опрос
- Альберт Демченко
- Татьяна Иванова
- Мартинс Дукурс
- Елена Никитина
- Эдни Сэм.
- Григорий Родченков
- Ричард Макларен
vivalaliberta!
П_о_в_а_р Четвёртые суткииии пылает станицаааааа... Чёт прям сегодня на песТни гарные потянуло. С чего бы? З.Ы. Весёлого не видели?__________"весёлый" п.дор, хорошо что это оказался не Томка, а то чуть веру в людей не потерял..
22:38
199
Все эти дуркусы от....ли.
22:38
КОТЛИН
Пусть они все вместе повесятся ! Особенно, латыши !
22:38
SerGou
Как карёжит всю эту нечисть! Снять бы нам фильмец,как все эти чистые на словах "киборги",жрут допинг по разрешениям.А потом порочат в интервью наших затравленных спортсменов. Посмотрела бы на себя со стороны вся эта "дичь цивилизованная"!
22:30
sarkis1957
Это вы-то честные, англосаксы?! На одну Симону Балйз посмотрите, АФЕРИСТЫ!!!
22:29
П_о_в_а_р
Четвёртые суткииии пылает станицаааааа... Чёт прям сегодня на песТни гарные потянуло. С чего бы? З.Ы. Весёлого не видели?
22:20
Neuturungal
Слова канадской спортсменки про НАЦИЮ, которая уничтожала пробирки, к сожалению, доминируют в блогах, которые простые болельщики пишут на спортивных сайтах наиболее популярных американских, английских, немецких и французских изданий. Я, конечно, и раньше знал, что эти народы массово ненавидят русских (просто за то, что мы есть), но не думал, что настолько. Когда все шло по сценарию Свободного Мира, они так не воняли, вонь пошла именно сейчас, когда на уровне отдельных россиян, обратившихся в суд от своего личного имени, достигнут небольшой, очень небольшой и частный успех. Представляете что было бы, если бы суд выиграли не конкретные чистые спортсмены, а какя-нибудь общественная или государственная организация типа олимпийского комитета России? Насколько зашкалил бы уровень злобы и ненависти, который выплеснулся бы на страницы западных СМИ и спортивные сайты?
22:05
rashlim
Как людей корежит?
22:04
Бу-га-га!
В принципе, можно и непричастных задним числом во вражины записать. Пост фактум, такскать.
21:41
Бу-га-га!
Наконец-то названы имена вражин. А то слишком много непричастных пострадало.
21:37
SS-1525-Sergey
Это те, которые поехали на ОИ в нейтральном статусе? Чего они могут сказать толкового!
21:25
Dymanomashina
Так это и не враги, клоуны какие-то...
21:23
ЛокоМотив
дешевки так мечтали обменять свои деревяшки на бронзу,любым путем
21:20
ramires92
Мы запомним их имена
20:51
ramires92
Жутко воняет от всех злопыхателей
20:50
Thomas_Boy_
Владимир Владимирович и Антимайдаша были правы. Кругом враги.
20:45
AndreyIvanovich
Уберите национальности в конце концов.Есть только одна национальность-человек разумный, давайте жить дружно
20:43
doomkapnz
Этих можно за клевету по судам потаскать.
20:42
Boleijj protiv
Тут возможно специально приняли такое решение, маячит смена руководства CAS, поездка россиян на ОИ после решение CAS еще глупее, посмеяться над эйфорией россиян. В итоге через несколько месяцев медали вновь отберут.
20:37
нет желтухе!
враги России? Прям вот так сразу и безоговорочно?
20:36