20:15 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Враги России. Что они теперь говорят

Мартин ДУКУРС (слева) и Александр ТРЕТЬЯКОВ: серебряный призер Сочи-2014 из Латвии по решению CAS не получит отобранный МОК титул чемпиона. Фото AFP Трэвис ТАЙГАРТ. Фото AFP Дайнис (справа) и Томас ДУКУРС. Фото rus.tvnet.lv Сэм ЭДНИ. Фото AFP Кэти ЮЛЕНДЕР. Фото REUTERS Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото кадр из фильма "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля
Мартин ДУКУРС (слева) и Александр ТРЕТЬЯКОВ: серебряный призер Сочи-2014 из Латвии по решению CAS не получит отобранный МОК титул чемпиона. Фото AFP
20

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде, если МОК пригласит их в Пхенчхан. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. Спортсмены не прощены, награды домашней Олимпиады им не вернут и на Игры они могут приехать только через четыре года.
"СЭ" изучил реакцию иностранных атлетов и чиновников, которые и ранее не жалели недобрых слов в адрес российского спорта.
Трэвис ТАЙГАРТ. Фото AFP
Трэвис ТАЙГАРТ. Фото AFP

"ВСЕ ЭТО ЖУТКО ВОНЯЕТ"

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт негативно относится к решению CAS.

– Беспрецедентное нападение России на честную игру подрывает доверие общества к олимпийскому движению, – цитирует AP Тайгарта. – Эти случаи в преддверии Олимпийских игр несправедливы, и поэтому целостность Игр подорвана. Все это жутко воняет, а кошмар для чистых спортсменов продолжается. Это должно измениться.

Томас ДУКУРС (слева) и Дайнис ДУКУРС. Фото rus.tvnet.lv
Дайнис (справа) и Томас ДУКУРС. Фото rus.tvnet.lv

"МАКЛАРЕН И ОСВАЛЬД ДОЛЖНЫ ИЛИ ЗАСТРЕЛИТЬСЯ, ИЛИ ПОВЕСИТЬСЯ"

Главный тренер сборной Латвии Дайнис Дукурс, чей сын Мартинс на Олимпиаде-2014 уступил оправданному Александру Третьякову и завоевал серебро, не подаст руки оправданным россиянам даже после решения CAS.

– Мне кажется, дело только набирает обороты и обязательно продолжится. Какой-то ответ обязательно последует. Потому что в данный момент Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами, – сказал Дукурс в интервью "СЭ". – Если все это замутилось, то в Сочи было что-то нечистое, повод был. По нашему мнению, такое не должно повториться. Макларен и Освальд должны или застрелиться, или повеситься. Они собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше. По ощущениям продолжение будет. Пока это все напоминает качели. Наша задача, чтобы эти качели не попали нам по лбу.

Сэм ЭДНИ. Фото AFP
Сэм ЭДНИ. Фото AFP

"ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ТЕМНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ВСЕГО ЧИСТОГО СПОРТА"

Канадский саночник Сэм Эдни был четвертым в эстафете в Сочи-2014 и в случае дисквалификации Альберта Демченко и Татьяны Ивановой получал бронзу.

"Пишу этот твит, который все должны увидеть. Сегодня очень-очень-очень темный день для Олимпиад и очень-очень-очень темный день для всего чистого спорта. Если такой еще существует", – заметил Эдни.

Кэти ЮЛЕНДЕР. Фото REUTERS
Кэти ЮЛЕНДЕР. Фото REUTERS

"ЕСТЬ ОДНА НАЦИЯ, КОТОРАЯ УНИЧТОЖАЛА ПРОБИРКИ, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ МЕДАЛИ"

Американская скелетонистка Кэти Юлендер должна была получить бронзовую медаль Сочи-2014 после дисквалификации Елены Никитиной и не скрывала радости после прошлогоднего вердикта комиссии МОК: "Кричала 8 миллионов раз, когда узнала о дисквалификации Никитиной".

– Я всегда верила и работала на благо стройности олимпийского движения, – приводит теперь AP слова Юлендер. – Я делала это с честью и уважением к соперникам. Я верю, что спорт помогает миру. А тут есть одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали. И теперь мы дали им возможность уйти от заслуженного наказания. Это не просто медали, это дух и чистота всего спорта.

Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото кадр из фильма "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля
Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото кадр из фильма "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля

"ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ БОЛЬШИНСТВУ ВЫЙТИ ИЗ "ТЮРЬМЫ" БЕСПЛАТНО"

Джим Уолден, адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора ВАДА Григория Родченкова, отметил, что многим российским атлетам удастся избежать наказания после сегодняшнего решения CAS.

– Правда Родченкова подтверждена судебными доказательствами, показаниями других осведомителей, а также недавно восстановленными данными из секретной базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой фигурировали тысячи грязных тестов, – приводит New York Times слова Уолдена. – Это решение означает не только минимальное наказание для некоторых спортсменов, но и позволяет большинству выйти из "тюрьмы" бесплатно.

Продолжение следует…

Опрос

Что в решении CAS по россиянам из Сочи-2014 для вас главное?
голосовать
20
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (20)
Войти, чтобы оставить комментарий

vivalaliberta!

П_о_в_а_р Четвёртые суткииии пылает станицаааааа... Чёт прям сегодня на песТни гарные потянуло. С чего бы? З.Ы. Весёлого не видели?__________"весёлый" п.дор, хорошо что это оказался не Томка, а то чуть веру в людей не потерял..

22:38

199

Все эти дуркусы от....ли.

22:38

КОТЛИН

Пусть они все вместе повесятся ! Особенно, латыши !

22:38

SerGou

Как карёжит всю эту нечисть! Снять бы нам фильмец,как все эти чистые на словах "киборги",жрут допинг по разрешениям.А потом порочат в интервью наших затравленных спортсменов. Посмотрела бы на себя со стороны вся эта "дичь цивилизованная"!

22:30

sarkis1957

Это вы-то честные, англосаксы?! На одну Симону Балйз посмотрите, АФЕРИСТЫ!!!

22:29

П_о_в_а_р

Четвёртые суткииии пылает станицаааааа... Чёт прям сегодня на песТни гарные потянуло. С чего бы? З.Ы. Весёлого не видели?

22:20

Neuturungal

Слова канадской спортсменки про НАЦИЮ, которая уничтожала пробирки, к сожалению, доминируют в блогах, которые простые болельщики пишут на спортивных сайтах наиболее популярных американских, английских, немецких и французских изданий. Я, конечно, и раньше знал, что эти народы массово ненавидят русских (просто за то, что мы есть), но не думал, что настолько. Когда все шло по сценарию Свободного Мира, они так не воняли, вонь пошла именно сейчас, когда на уровне отдельных россиян, обратившихся в суд от своего личного имени, достигнут небольшой, очень небольшой и частный успех. Представляете что было бы, если бы суд выиграли не конкретные чистые спортсмены, а какя-нибудь общественная или государственная организация типа олимпийского комитета России? Насколько зашкалил бы уровень злобы и ненависти, который выплеснулся бы на страницы западных СМИ и спортивные сайты?

22:05

rashlim

Как людей корежит?

22:04

Бу-га-га!

В принципе, можно и непричастных задним числом во вражины записать. Пост фактум, такскать.

21:41

Бу-га-га!

Наконец-то названы имена вражин. А то слишком много непричастных пострадало.

21:37

SS-1525-Sergey

Это те, которые поехали на ОИ в нейтральном статусе? Чего они могут сказать толкового!

21:25

Dymanomashina

Так это и не враги, клоуны какие-то...

21:23

ЛокоМотив

дешевки так мечтали обменять свои деревяшки на бронзу,любым путем

21:20

ramires92

Мы запомним их имена

20:51

ramires92

Жутко воняет от всех злопыхателей

20:50

Thomas_Boy_

Владимир Владимирович и Антимайдаша были правы. Кругом враги.

20:45

AndreyIvanovich

Уберите национальности в конце концов.Есть только одна национальность-человек разумный, давайте жить дружно

20:43

doomkapnz

Этих можно за клевету по судам потаскать.

20:42

Boleijj protiv

Тут возможно специально приняли такое решение, маячит смена руководства CAS, поездка россиян на ОИ после решение CAS еще глупее, посмеяться над эйфорией россиян. В итоге через несколько месяцев медали вновь отберут.

20:37

нет желтухе!

враги России? Прям вот так сразу и безоговорочно?

20:36