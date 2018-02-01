Враги России. Что они теперь говорят

Мартин ДУКУРС (слева) и Александр ТРЕТЬЯКОВ: серебряный призер Сочи-2014 из Латвии по решению CAS не получит отобранный МОК титул чемпиона. Фото AFP



"СЭ" изучил реакцию иностранных атлетов и чиновников, которые и ранее не жалели недобрых слов в адрес российского спорта. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр . Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде, если МОК пригласит их в Пхенчхан. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. Спортсмены не прощены, награды домашней Олимпиады им не вернут и на Игры они могут приехать только через четыре года."СЭ" изучил реакцию иностранных атлетов и чиновников, которые и ранее не жалели недобрых слов в адрес российского спорта.

Трэвис ТАЙГАРТ. Фото AFP

"ВСЕ ЭТО ЖУТКО ВОНЯЕТ"

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт негативно относится к решению CAS.

– Беспрецедентное нападение России на честную игру подрывает доверие общества к олимпийскому движению, – цитирует AP Тайгарта. – Эти случаи в преддверии Олимпийских игр несправедливы, и поэтому целостность Игр подорвана. Все это жутко воняет, а кошмар для чистых спортсменов продолжается. Это должно измениться.

Дайнис (справа) и Томас ДУКУРС. Фото rus.tvnet.lv

"МАКЛАРЕН И ОСВАЛЬД ДОЛЖНЫ ИЛИ ЗАСТРЕЛИТЬСЯ, ИЛИ ПОВЕСИТЬСЯ"

Главный тренер сборной Латвии Дайнис Дукурс, чей сын Мартинс на Олимпиаде-2014 уступил оправданному Александру Третьякову и завоевал серебро, не подаст руки оправданным россиянам даже после решения CAS.

– Мне кажется, дело только набирает обороты и обязательно продолжится. Какой-то ответ обязательно последует. Потому что в данный момент Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами, – сказал Дукурс в интервью "СЭ". – Если все это замутилось, то в Сочи было что-то нечистое, повод был. По нашему мнению, такое не должно повториться. Макларен и Освальд должны или застрелиться, или повеситься. Они собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше. По ощущениям продолжение будет. Пока это все напоминает качели. Наша задача, чтобы эти качели не попали нам по лбу.

Сэм ЭДНИ. Фото AFP

"ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ТЕМНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ВСЕГО ЧИСТОГО СПОРТА"

Канадский саночник Сэм Эдни был четвертым в эстафете в Сочи-2014 и в случае дисквалификации Альберта Демченко и Татьяны Ивановой получал бронзу.

One tweet that needs to be seen. Above anything else, this is a very very very dark day for the Olympics. AND, this is a very very very dark day for Clean Sport ... if there is such a thing anymore. #Olympics #CleanSport – Sam Edney (@samueledney) 1 февраля 2018 г.

"Пишу этот твит, который все должны увидеть. Сегодня очень-очень-очень темный день для Олимпиад и очень-очень-очень темный день для всего чистого спорта. Если такой еще существует", – заметил Эдни.

Кэти ЮЛЕНДЕР. Фото REUTERS

"ЕСТЬ ОДНА НАЦИЯ, КОТОРАЯ УНИЧТОЖАЛА ПРОБИРКИ, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ МЕДАЛИ"

Американская скелетонистка Кэти Юлендер должна была получить бронзовую медаль Сочи-2014 после дисквалификации Елены Никитиной и не скрывала радости после прошлогоднего вердикта комиссии МОК: "Кричала 8 миллионов раз, когда узнала о дисквалификации Никитиной".

– Я всегда верила и работала на благо стройности олимпийского движения, – приводит теперь AP слова Юлендер. – Я делала это с честью и уважением к соперникам. Я верю, что спорт помогает миру. А тут есть одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали. И теперь мы дали им возможность уйти от заслуженного наказания. Это не просто медали, это дух и чистота всего спорта.

Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото кадр из фильма "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля

"ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ БОЛЬШИНСТВУ ВЫЙТИ ИЗ "ТЮРЬМЫ" БЕСПЛАТНО"

Джим Уолден, адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора ВАДА Григория Родченкова, отметил, что многим российским атлетам удастся избежать наказания после сегодняшнего решения CAS.

– Правда Родченкова подтверждена судебными доказательствами, показаниями других осведомителей, а также недавно восстановленными данными из секретной базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой фигурировали тысячи грязных тестов, – приводит New York Times слова Уолдена. – Это решение означает не только минимальное наказание для некоторых спортсменов, но и позволяет большинству выйти из "тюрьмы" бесплатно.

Продолжение следует…