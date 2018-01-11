Рассмотрение дела Мутко в CAS может занять не менее полугода

Спортивный юрист Артем Пацев отметил, что рассмотрение апелляции вице-премьера РФ Виталия Мутко на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от посещения Игр в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне может занять не менее полугода. 5 декабря прошлого года исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность чистым спортсменам выступить на Играх под олимпийским флагом и в нейтральной форме с надписью "олимпийский атлет из России". Помимо этого, МОК на основании выводов комиссии Самуэля Шмида запретил Мутко, который возглавлял Министерство спорта во время Игр в Сочи, а также бывшему заместителю министра спорта Юрию Нагорных в любом качестве принимать участие в Олимпийских играх. Во вторник CAS объявил о получении апелляции от Мутко.

– Не знаю деталей апелляции Мутко, но как обычно бывает по стандартной процедуре CAS, слушание не будет проходить во время Олимпиады, это достаточно растянутая во времени процедура, – цитирует ТАСС Пацева. – По опыту моих дел, в лучшем случае заседание по делу с момента подачи жалобы проходит через полгода, а после заседания еще от трех месяцев до года стороны ждут решения. Это [рассмотрение дела Мутко] точно будет не во время Олимпиады, думаю, это весна – время, когда может начаться активная форма, подразумевающая обмен мнениями, письменными пояснениями и так далее.

Сейчас главная задача – это защита спортсменов, чтобы они получили допуск на Олимпийские игры, поэтому по ним, точно знаю, была запрошена процедура ускоренного рассмотрения, чтобы суд успел принять какое-то решение, надеюсь, положительное, и чтобы они успели заявиться для участия в Играх.