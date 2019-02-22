Дюков избран новым президентом РФС

Председатель совета директоров "Зенита" и глава "Газпром Нефти" Александр Дюков был избран президентом Российского футбольного союза на внеочередной конференции, которая прошла в Москве.

Выборы состоялись открытым голосованием путем поднятия мандатов. Против и воздержавшихся не нашлось.

Мероприятие прошло в одном из отелей в районе Нового Арбата и, в отличие от исполкома РФС и других заседаний организации, - в открытом режиме для представителей СМИ.

Для победы Дюкову было необходимо получить поддержку простого большинства: за него должны были проголосовать 50% голосующих плюс два делегата. Как сообщал избирком РФС, председатель совета директоров "Зенита" был выдвинут на должность президента сразу 63 организациями, поэтому с поддержкой его кандидатуры проблем не было.

Напомним, что согласно Уставу, срок правления главы федерации составляет 4 года. Полномочия начинают действовать сразу после завершения выборов. То есть, Дюков избран президентом с февраля 2019-го по февраль 2023.

Отметим, что ни один из избранных в 20-м веке президентов РФС не доработал свой срок до конца – Вячеслав Колосков, Виталий Мутко, Сергей Фурсенко, Николай Толстых, вновь Мутко не доработали свой срок до конца – кто-то покидал пост по собственному заявлению, Толстых был смещен на Конференции.