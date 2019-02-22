Россия при Дюкове: к 2030 году 10-е место в рейтинге ФИФА и 5-6 в клубном рейтинге УЕФА. Фото "СЭ"

Целями "Стратегии 2030", которая будет презентована во время внеочередной конференции РФС, станут определенные достижения в профессиональном футболе.

Согласно презентации, Россия должна занимать к 2030 году десятое место в рейтинге ФИФА и 5-6 место в клубом рейтинге УЕФА. Также одной из задач станет количество людей, систематически занимающихся футболом в стране – таких должно быть 5 процентов от населения страны.

Конференция, на которой пройдут выборы президента РФС, состоится в пятницу в Москве. Единственным кандидатом на эту должность является Александр Дюков. (Александр Рогулев)

Выборы президента РФС. Как это будет