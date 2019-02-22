Секретарем конференции РФС выбрали Бухаловскую. Трое проголосовали против

Секретарем конференции РФС, посвященной выборам президента футбольного союза, была выбрана Ольга Бухаловская – начальник общего отдела РФС. За нее проголосовало 263 делегата, еще трое проголосовали против. Во время выборов была протестирована электронная система голосования. При этом количество голосов делегатов составляет ровно 300 голосов.

Напомним, что единственным кандидатом на должность президента РФС является председатель совета директоров "Зенита" и глава "Газпром Нефти" Александр Дюков.

Выборы президента РФС. Почему на этот раз они уникальны. Live!