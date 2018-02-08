Крейг Риди: "РУСАДА добилось прогресса, но Россия не выполнила два условия"

Глава ВАДА Крейг Риди отметил, что РУСАДА достигло большого прогресса на пути к восстановлению. По его словам, не выполнено два условия - признание доклада Макларена и доступ к лабораториям.
- 18 июля 2016 года за несколько дней до Игр в Рио независимое расследование профессора Макларена о системной манипуляции с допинговыми пробами в Сочи, в которой участвовало министерство спорта и ФСБ, установило, что это касалось многих видов спорта с 2011 по 2015 годы, - заявил Риди. - Макларен выявил, что в этом участвовали очень многие спортсмены. МОК назначил две комиссии, им было поручено провести расследование и проверить данные, а также выявить конкретные имена, замешанные в системе. Это потребовало определенного времени, и результаты поступили только недавно. ВАДА получило доказательства, получив данные московской лаборатории. В итоге МОК принял решение, которое обязан был принять. И вот сегодня заседание CAS. Ждем итогов.
Мы лишили РУСАДА аккредитации, и с тех пор агентство добилось определенного прогресса. Но к сожалению пока в полном объеме РУСАДА не соответствует всем критериям, оно не выполнило всех условий. Первое - признание доклада Макларена. Второе - доступ к лабораториям, где до сих пор хранятся некоторые пробы. Скандал вызвал настоящий шторм. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
sukhoy63
Опять 25. Макларен что непогрешим? Россия никогда не признает его доклад, что выгодно МОК и ВАДА, при любом раскладе можно вытащить этого джокера из колоды. Ну ничего подождем, ничто не вечно....
10:39
spetrov
Эти условия вы ввели уже после всех договоренностей т.н. явочным порядком. Никто их выполнять и не собирается. С какой стати.
08:28
spetrov
alekstsm +1. Тем более и сотрудничать им предлагали. Да только они сами на него не пошли. А так - отдать людям пробы, с которыми они еще неизвестно что сделают в своих застенках.
08:20
Весёлый©
"о системной манипуляции с допинговыми пробами в Сочи, в которой участвовало министерство спорта и ФСБ," ____ Но государственной допинг-системы всё равно нет. ЛОГИЧНАЯ ЛОГИКА РОССИЮШКИ. ЗЫ. Есть еще третье условие (первые два не будут выполнены никогда), изменения отношения к допинг-культуре (это, впрочем, тоже).
06:53
alekstsm
Доклад Макларена не признает европейский суд CAS!!! Какого ... его должна признавать Россия???
06:49
miker65
Да, столы, стулья, тумбочки и шкафы в Русаде переставили с места на место. И беспринципного, трусливого и немого, как рыба, Гануса избрали главой вместо убие...х Камаева и Синева ...
06:12