Российские гребцы - шестые в восьмерках на чемпионате Европы

Россияне Александр Чаукин, Юрий Пшеничников, Роман Ломачев, Даниил Баранов, Максим Голубев, Семен Яганов, Иван Баландин, Даниил Андриенко и Павел Сафонкин заняли шестое место в соревнованиях восьмерок в академической гребле на чемпионате Европы. Они показали время 5 минут 41,12 секунды.

Победителями стали немцы (5.27,48). Второе место заняли голландцы (отставание 2,03 секунды), третье – румыны (2,23).

Россиянин Владислав Рябцев стал шестым в одиночке (7.00,50). Первое место занял норвежец Хьетиль Борк (6.49,95). Второе – литовец Миндаугас Грисконис (отставание 0,73), третье – швейцарец Роман Реесли (2,11).