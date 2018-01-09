Состав сборной России на чемпионат Европы определится после этапа Кубка мира в Оберхофе

Состав сборной России для участия в чемпионате Европы в Сигулде (Латвия) будет назван после седьмого этапа Кубка мира, который завершится в воскресенье в Оберхофе (Германия).

Чемпионат Европы, совмещенный с этапом Кубка мира, пройдет 27-28 января, а этап Кубка мира в Оберхофе - 13-14 января.

- Состав сборной России на участие в чемпионате Европы станет известен после завершения этапа Кубка мира в Оберхофе, - цитирует "РИА Новости" начальника сборной России Артема Петракова. - В него будут включены 14 спортсменов - четыре мужчины и четыре женщины, которые выступят на одноместных санях, а также три двухместных экипажа.