Пятикратный чемпион мира из Австрии не верит в причастность Демченко к допинговым нарушениям

Трехкратный олимпийский призер, пятикратный чемпион мира австриец Маркус Прок не верит, что участник семи Олимпиад Альберт Демченко причастен к нарушению антидопинговых правил во время Игр в Сочи.

– Всех подробностей этого дела я не знаю, вижу только публикации в газетах и социальных сетях, поэтому мне сложно судить, что на самом деле там происходило и были ли соблюдены все правила, – приводит ТАСС слова Прока. – Но мое сердце мне говорит, что они не употребляли допинг.

В санном спорте допинг вообще не нужен, все скандалы были связаны исключительно с курением марихуаны. Один раз на этом попался австрийский спортсмен, еще раз – американский. Других случаев мне просто неизвестно.

Прок также подчеркнул, что, по его информации, до Игр в Сочи российские саночники сдавали допинг-тесты, в которых ничего обнаружено не было.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о пожизненном отстранении Демченко и российской саночницы Татьяны Ивановой и аннулировании их результатов на Играх-2014 в Сочи. Демченко и Иванова завоевали серебро в эстафете вместе с Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. Также Демченко был лишен серебра в соревнованиях одиночек.

Сегодня Международная федерация санного спорта (FIL) объявила, что дела Демченко и Ивановой будут рассмотрены антидопинговой комиссией этой организации.