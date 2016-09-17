16:24 | САНИ

Исполком FIL оставил в силе проведение ЧМ-2020 по санному спорту в Сочи

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Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что исполком Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт постановил, что решение о проведении в 2020 году в Сочи чемпионата мира не будет пересмотрено. В июле Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации по зимним видам спорта заморозить подготовку к международным соревнованиям в России после доклада независимой комиссии ВАДА о допинг-махинациях в стране.

– Заседание исполкома FIL прошло в Москве, – цитирует ТАСС Гарт. – По его итогам президент международной федерации сообщил, что чемпионат мира пройдет в 2020 году в Сочи, решение не подлежит пересмотру. То же самое касается и Кубка мира по натурбану, который пройдет в январе в Москве.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3629498

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